La historia completa de la bandera de la crisis... ¿Quién está detrás de ella y cómo llegó a los jugadores de Argentina?

Los jugadores de la Albiceleste celebraron su pase a la final del Mundial 2026, tras vencer 2-1 a Inglaterra, mostrando una bandera que decía «Islas Malvinas (Falkland) son argentinas», lo que generó polémica.

Según TYC Sports, un aficionado introdujo la bandera al estadio Mercedes-Benz de Atlanta y la lanzó a los jugadores tras el partido.

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En redes se debatió sobre su origen hasta que un usuario compartió una foto en la que aparecía sobre un mueble, en lo que parecía una habitación de hotel, y escribió: «La pintó el primo de la mujer de mi hermano, y es un trozo de la sábana del hotel».

Además, circuló un vídeo que muestra la habitación completa y, frente a esa bandera, otra con los colores de Argentina y el escudo de la AFA que el mismo aficionado llevó.

Las fuerzas de seguridad prohibieron ingresar banderas de las Islas Malvinas/Falkland, así que la tela que luego izaron los jugadores entró de forma clandestina al estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

¿Cómo llegó la bandera a los jugadores?

Una foto muestra la bandera en una grada y el streamer estadounidense Speed la captó en la retransmisión, detrás de una portería. Desde allí, según algunos asistentes y el jugador Gonzalo Montiel, llegó a los bailarines de tango.

Montiel declaró: «Se cayó allí por casualidad y los chicos la recogieron. Así que estoy contento».

Un vídeo captó el momento en que el centrocampista argentino Giovanni Lo Celso —que no jugó— vio la bandera en el campo.

Al leer la frase, la alzó hacia las gradas y la sujetó junto a Lisandro Martínez y Cristian Romero, que saltaban y cantaban.

Luego, el jugador del Real Betis la dejó en el campo, los fotógrafos la inmortalizaron y la imagen se viralizó.