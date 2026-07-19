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Muhammad Sharaf Eldeen

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La historia advierte: España y Argentina temen la maldición del primer gol

España vs Argentina
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España aspira a igualar el récord de Italia y Alemania

La selección española ha completado siete partidos en el Mundial 2026 sin ir nunca por detrás en el marcador.

Según Opta, solo Italia (1938 y 1982) y Alemania (1990) lograron el título sin verse por debajo en el marcador.

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Además, el equipo que anotó primero en la final ganó el título en seis de las últimas siete ocasiones; la única excepción fue la final de 2006, cuando Francia empató 1-1 con Italia y perdió en penaltis.

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Argentina llegó a la final tras liderar su grupo y vencer a Cabo Verde (3-2), Egipto (3-2), Suiza (3-1) e Inglaterra (2-1).

España lideró su grupo, venció a Austria (3-0) en la ronda de 32, a Portugal (1-0) en octavos, a Bélgica (2-1) en cuartos y a Francia (2-0) en semifinales.

Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, busca su cuarto título tras ganar en 1978, 1986 y 2022, mientras que España aspira a su segundo, después de 2010.


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