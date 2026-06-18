En una noche por debajo de su leyenda, Cristiano Ronaldo volvió al ojo del huracán tras el decepcionante 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo. El histórico capitán, ya con 41 años, jugó todo el partido sin marcar y recibió duras críticas.

Ante la presión de la afición y expectativas implacables, Katia Aveiro, hermana del jugador, rompió su silencio para responder a las críticas con un mensaje que mezclaba ira y esperanza.

Katia defendió al capitán luso tras el 1-1 contra la República Democrática del Congo, en el debut de la “Europa de Brasil” en el Mundial 2026.

Ronaldo, que se convirtió en el jugador titular de más edad en un Mundial con 41 años y 132 días, Jugó todo el encuentro, pero falló dos ocasiones claras en la segunda parte y se quedó sin marcar por décimo partido seguido en fases finales de Mundial y Eurocopa, pese a ser el máximo goleador histórico de selecciones y del fútbol.

A través de su cuenta de Instagram, Katia arremetió contra los detractores de su hermano y, con dureza, apuntó también a los jugadores: «De repente se han olvidado de cómo pasar el balón, cómo interceptarlo y cómo contraatacar... El centro del campo retrocedió de forma extraña».

Y añadió: «Este torneo es extraño, pero debemos seguir; los malos inicios pueden llevar a finales precisos. Estamos con vosotros hasta el final».

En un vídeo posterior admitió sentirse decepcionada como cualquier aficionada: «No jugamos bien y ningún jugador estuvo a la altura; empezamos con fuerza, pero ahí se quedó».

Pese a la decepción, recordó un dicho: «Malos comienzos, buenos finales… Errar es normal en el campo. No fueron el equipo que esperábamos y, en mi opinión, nadie brilló, pero ¿estoy triste? ¿Cómo estarlo si el viaje apenas empieza?».

Katia relativizó la tristeza: «La verdadera tristeza es ver las fotos de mis padres, Diogo y Jota, tras su fallecimiento; eso es dolor. Sería egoísta entristecerme por un empate en el debut. Hoy me desperté feliz y este resultado no me quitará la alegría».

Ronaldo afronta su último Mundial con doble presión: sus 41 años, diez partidos sin gol y el peso de una afición que exige el título.

instagram.com/KatiaAveiroOficial

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