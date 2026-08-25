La guillotina de Mourinho alcanza a su primera víctima de peso en el Real Madrid

José Mourinho volvió a pisar el césped de Valdebebas, regresando al banquillo del Real Madrid con un único objetivo: devolver el espíritu ganador a un equipo que se ha ausentado de los podios de campeón durante dos temporadas consecutivas.

El regreso del "Special One" no fue tranquilo, sino que llegó cargado de decisiones técnicas audaces y de un once inicial aún en proceso de configuración, que amenaza con dejar fuera de los planes del primer equipo a grandes nombres.

Y aunque los rasgos del once definitivo todavía no están claros, los primeros indicios confirman que la revolución ha comenzado, pues el técnico portugués inauguró su segundo mandato sin recurrir a dos fichajes que se espera sean pilares fundamentales esta temporada, Marc Cucurella y el marfileño Yan Diomandé, lo que significa que inevitablemente se producirán cambios radicales en la lista de titulares que disputó el partido del pasado fin de semana.

Y el centro del campo encabeza el foco de mayor controversia en Madrid, ya que Mourinho se apoyó en su primera aparición en un dúo formado por Bernardo Silva y Federico Valverde en el doble pivote, con Jude Bellingham por delante de ellos en el puesto de organizador del juego, un puesto que parece reservado para él de forma casi segura. Mientras tanto, el turco Arda Güler ocupó el puesto de extremo derecho, un puesto que se perfila como la primera víctima de la llegada de Diomandé.

¿Cuál es la forma definitiva del centro del campo del Real Madrid?

Este espinoso asunto lo destapó el famoso programa "El Larguero" de la radio Cadena SER, donde el periodista Raúl Ruiz se preguntó con franqueza: "Cuando Tchouaméni recupere su disponibilidad, ¿a quién sacrificará Mourinho? ¿Descartará a Bernardo Silva o a Arda Güler?".

La respuesta llegó impactante desde el corazón del "Consejo de veteranos del Real Madrid", que reúne a una élite de exestrellas, donde el analista Rafa Alkorta afirmó que no ve a Valverde adecuado para el papel de doble pivote.

Y dijo Alkorta: "No lo veo jugar ahí, porque no creo que sea un jugador de pivote, lo vimos en una de las jugadas que acabó en el gol del Espanyol, esto no significa que Tchouaméni fuera a evitar el gol, pero Valverde desde luego no es un jugador de pivote, y mucho menos un centrocampista central. El jugador con más movilidad y que más intenta enlazar el juego es Bernardo Silva".

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Y Ruiz volvió a preguntarse por el destino de la estrella uruguaya: "¿Sigue teniendo sitio Valverde en este equipo, ya sea en el centro o en el extremo derecho? Me sorprendería mucho que Valverde no fuera titular con el Real Madrid".

Pero los cálculos técnicos de Mourinho podrían no tener piedad. En caso de que el portugués se decante por el dúo de Bernardo Silva y Tchouaméni en el interior, con la fijación de Diomandé en la banda derecha, tanto Valverde como Güler se encontrarán ante un peligro real de perder su plaza en el once titular.

Y Alkorta explicó que Valverde "todavía no ha asimilado el estilo de juego equilibrado", señalando que este puesto exige recuperar el balón, correr y presionar de forma continua, tareas en las que Tchouaméni podría ser más contundente que Valverde.

Y coincidió con él el analista Kiko Narváez, diciendo: "Esa es la tarea del entrenador, tiene un equipo y una personalidad que le permiten elegir el momento adecuado para cada jugador, y estoy de acuerdo con Rafa en lo de Valverde, todavía no ha asimilado este estilo de juego, porque tiene muchas opciones ofensivas que se mueven de un lado a otro, lo que le hace perder su posición".

Y entre la abundancia de opciones y las complejidades de la nueva táctica, parece que Fede Valverde, uno de los jugadores más comprometidos y combativos de las últimas temporadas, podría ser el gran perdedor de la segunda revolución de Mourinho, que acaba de comenzar en el Bernabéu.