En un movimiento que redibujará el mapa de las retransmisiones deportivas a nivel mundial, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) abrió la puerta a la mayor puja de su historia, al ofrecer los derechos de transmisión del Mundial de 2030 y 2034 en el mercado más importante de todos: Estados Unidos.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció este jueves el lanzamiento de una convocatoria oficial para la presentación de ofertas con el fin de obtener los derechos de transmisión mediática de los Mundiales de 2030 y 2034 en Estados Unidos y Puerto Rico.

La FIFA aclaró, en un comunicado, que la competencia está actualmente abierta a los derechos del Mundial de 2030, con una opción adicional que concede al ganador el derecho de obtener la transmisión de la edición de 2034, en un acuerdo doble cuyo valor podría alcanzar los miles de millones de dólares.

El comunicado señaló que la FIFA está abierta a los «métodos innovadores» para llegar a audiencias amplias, en una clara referencia a la entrada de los gigantes de la transmisión digital y las plataformas, y fijó el próximo 19 de noviembre como fecha límite para la presentación de ofertas.

El fin del monopolio de Fox y Telemundo

La cadena Fox poseía los derechos de transmisión exclusivos en inglés en Estados Unidos para el Mundial de 2026, que fue organizado por Estados Unidos, Canadá y México, mientras que la cadena Telemundo poseía los derechos de transmisión en español.

Pero las cifras astronómicas que alcanzó el último Mundial cambiaron todos los cálculos. Según la FIFA, el promedio de audiencia de los partidos del Mundial de 2026 en las plataformas de transmisión televisiva y por internet en Estados Unidos alcanzó los 13,5 millones de espectadores, con un aumento enorme del 166 % respecto al Mundial de 2022 en Qatar, lo que convierte los próximos derechos en un verdadero tesoro.

La edición de 2030 será testigo de un acontecimiento histórico, ya que España, campeona del Mundial de 2026, participará en la organización del torneo junto a Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay acogerán partidos inaugurales para celebrar el centenario del torneo, mientras que Arabia Saudí fue elegida para organizar el Mundial de 2034.

Netflix entra en la batalla de forma anticipada

En una señal del recrudecimiento de la competencia, la plataforma Netflix anunció a principios de esta semana la obtención de los derechos de transmisión del Mundial de 2030 en España y Andorra, en la primera gran irrupción de las plataformas de transmisión en la historia del Mundial, lo que abre la puerta a un escenario similar en Estados Unidos.



