La guerra estalló: ¡el Al-Ahly obstaculiza el traspaso de Jaissle al Newcastle!

Continúa la incertidumbre sobre el futuro del alemán Matthias Jaissle, exdirector técnico del Al-Ahli saudí, pese a su cercanía a asumir las riendas del Newcastle United inglés de cara a la nueva temporada.

Jaissle había presentado su dimisión como entrenador del Al-Ahli durante los últimos días, poniendo fin a su etapa con el club tras un periodo en el que conquistó varios títulos, antes de entrar en negociaciones avanzadas con el Newcastle para suceder al inglés Eddie Howe.

Según el periodista británico Lee Ryder, cercano al Newcastle, el motivo del retraso en el anuncio oficial de la contratación de Jaissle se debe a ciertos trámites administrativos relacionados con el Al-Ahli saudí, aunque confirmó al mismo tiempo que la operación avanza por su cauce normal y se espera que se complete.

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Ryder añadió que el técnico alemán se encuentra actualmente en la ciudad española de La Manga, a la espera de finalizar todos los trámites administrativos y legales del traspaso, antes del anuncio oficial de su llegada al cargo.

Se espera que el Newcastle cierre este asunto en los próximos días, para que Jaissle inicie su primera experiencia en la Premier League, mientras el Al-Ahli continúa la búsqueda de un nuevo director técnico que dirija al equipo antes del comienzo de las competiciones de la nueva temporada.