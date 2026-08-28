El Arsenal sigue con atención el aumento de la disputa entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por el intento del club catalán de fichar a Julián Álvarez, con la esperanza de que la crisis entre ambas partes empuje al delantero argentino a aceptar la oferta del club inglés.

El Arsenal considera que esta crisis puede darle la oportunidad de convencer al jugador de fichar por sus filas, con la intención de presentarle una oferta atractiva.

Según el diario español "Sport", el Arsenal sigue empeñado en intentar fichar a Julián Álvarez, aunque la operación resultaría muy costosa desde el punto de vista económico.

El valor del traspaso podría alcanzar los 150 millones de euros, pero el principal obstáculo no será el acuerdo entre los dos clubes, sino convencer al jugador de aceptar el regreso a Inglaterra.

Julián Álvarez se siente muy feliz en España, donde ha sido padre y su familia vive en un ambiente muy cómodo. Además, no desea regresar a un país que conoce bien por su anterior experiencia con el Manchester City.

El Arsenal se apoya en dos factores para convencer al delantero argentino de unirse a él: el proyecto deportivo y la fortaleza económica.

El proyecto deportivo

El Arsenal le ha demostrado a Julián Álvarez su capacidad de competir por todos los títulos posibles, después de haberse proclamado recientemente campeón de la Premier League y de haber llegado a la final de la Liga de Campeones de Europa. Además, Mikel Arteta ha logrado construir un proyecto atractivo para cualquier jugador, con un equipo compacto que despliega un fútbol vistoso.

Julián Álvarez se siente más a gusto con este estilo en comparación con lo que ofrece en el Atlético de Madrid, donde en muchos partidos se ve obligado a asumir funciones principalmente defensivas, y cuando inicia el ataque con el balón se encuentra muy lejos de la portería rival.

Su nivel apunta a la posibilidad de ofrecer un mejor rendimiento con un equipo de vocación ofensiva como el de Mikel Arteta.

La oferta económica

El Arsenal ofrece, desde el punto de vista económico, un contrato acorde con los salarios de los jugadores mejor pagados de Europa. Y si Julián Álvarez decide renunciar a su sueño de fichar por el Barcelona, debería ser a cambio de un salario muy elevado.

Las exigencias económicas de Álvarez serían mucho más altas en caso de regresar a Inglaterra en comparación con seguir en la Liga española.

La operación sigue siendo muy complicada en todos los casos, pero puede que el jugador no encuentre otra opción que aceptar la oferta inglesa.

Miguel Ángel Gil Marín, director general del Atlético de Madrid, lanzó un fuerte ataque contra el Barcelona en sus últimas declaraciones, hablando de la "falsedad" del club catalán, antes de que le respondiera Rafael Yuste, vicepresidente del Barcelona, subrayando que el club madrileño "cruzó la línea roja".

El conflicto continúa

La intensidad de la tensión entre ambos clubes es evidente, ya que el Atlético de Madrid considera que el Barcelona no ha actuado con lealtad hacia él, tras moverse a sus espaldas para contactar con Julián Álvarez, mientras que el club catalán asegura que ha actuado con transparencia desde el principio, después de presentar una oferta valorada en 100 millones de euros, oferta que sigue vigente.

El Barcelona, como afirmó su presidente Joan Laporta, no cierra de forma definitiva el caso de Julián Álvarez hasta ahora, a pesar de la creciente dificultad de la operación debido a la postura de rechazo por parte del Atlético de Madrid.

Álvarez es la única opción del Barcelona en la posición de delantero, tras descartar las demás alternativas que estaban planteadas, encabezadas por Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán.

Por su parte, el Arsenal observa la evolución de la situación, contando con tiempo suficiente para alcanzar un acuerdo, ya que el mercado de fichajes no cierra sus puertas hasta la medianoche del 1 de septiembre.

Se espera que los próximos días sean intensos, mientras el nombre de Álvarez seguirá muy presente en el mercado de fichajes.



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