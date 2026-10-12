La guerra empieza pronto: un exárbitro desvela el plan de Mourinho y el Real Madrid antes del Clásico

La crisis del Real Madrid con el arbitraje ya no se limita a protestas puntuales sobre el césped, sino que se ha convertido en una guerra de declaraciones y en una estrategia sistemática que inquieta a la Real Federación Española de Fútbol.

En medio de esta escalada, el exárbitro internacional Iturralde González salió con unas declaraciones incendiarias en las que puso los puntos sobre las íes, acusando al cuerpo técnico del Real Madrid, dirigido por José Mourinho, de generar deliberadamente un ambiente cargado antes, durante y después de cada partido.

Iturralde señaló, en su análisis en la emisora española Cadena SER: "Esto ya pasaba en mi época. Es una estrategia que sigue el cuerpo técnico del Real Madrid para crear tensión antes, durante y después de los partidos".

Una estrategia estudiada

La tensión entre el Real Madrid y el comité de árbitros crece de forma sin precedentes, en medio de las duras críticas que el club blanco dirige a las decisiones arbitrales en cada jornada, con la consiguiente presión de la afición y de los medios sobre los árbitros.

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Iturralde, actual analista arbitral, considera que lo que ocurre no es fruto de la casualidad, sino un trabajo estudiado que busca consolidar una imagen que sirve a los intereses del club.

Y explicó: "Quieren difundir un relato falso y hacer creer a su afición que son perjudicados y que todo el mundo está contra el Real Madrid".

El exárbitro añadió que el cambio en el comportamiento de los jugadores del Real Madrid se ha vuelto evidente en comparación con la temporada pasada, pese a que no se han producido grandes cambios en la plantilla.

Y detalló: "El Real Madrid no ha hecho grandes cambios en sus jugadores entre el año pasado y este, pero van a protestar todos por cada falta y cada saque de banda".

Y apuntó: "Con Ancelotti ocurría, y Xabi Alonso y Arbeloa no lo hacían, pero lo hacen con Mourinho. Esto se ha estudiado y se ha trabajado".

Crear tensión

Iturralde no dudó en señalar directamente al entrenador portugués, al que describió como un especialista en este juego psicológico.

Y dijo: "Mourinho es un profesional en crear tensión, y con el caso Negreira sin resolver, la polémica aumenta. El Clásico es en dos semanas y tenemos un profesional en crear tensión como Mourinho. Lo hizo en Portugal, en Italia y en Inglaterra. Juega con estos métodos, no es nada nuevo".

El analista arbitral relacionó esta escalada intencionada con la cercanía del esperado Clásico y su coincidencia con la continuidad de la polémica en torno al caso Negreira, que proyecta su sombra sobre la integridad del arbitraje español y aumenta la sensibilidad de cada decisión.









Doble preocupación

Por su parte, el periodista Javier Herráez reveló que el Real Madrid, al día siguiente del partido contra el Villarreal, sigue convencido de que el arbitraje estuvo en su contra, aunque al mismo tiempo señaló que existe una preocupación interna real en el club por el nivel futbolístico del equipo, que no está a la altura de las expectativas.

En la misma línea, el comunicador Antón Meana, presentador del conocido programa "Carrusel", se preguntó por las verdaderas prioridades de Mourinho en su nueva etapa con el Real Madrid: "Mourinho vino aquí para que el Real Madrid juegue mejor al fútbol, pero también para que el caso Negreira siga siendo tema de debate diario".

Meana cerró con un consejo directo al entrenador portugués: "Debería preocuparse más por cómo juega el equipo que por cómo le arbitran a su equipo".







