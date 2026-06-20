La guerra de Ronaldo se recrudece... y la estrella portuguesa lanza un mensaje contundente a sus detractores

Diogo Dalot, defensa de Portugal, ha salido en defensa de su capitán, Cristiano Ronaldo, tras las críticas recibidas por el empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en la primera jornada del Mundial 2026.

En los últimos días se ha intensificado la polémica sobre su nivel técnico y físico, tras no destacar en el partido inaugural, lo que ha aumentado las peticiones para que se reconsidere su lugar en la alineación titular.

Dalot, en rueda de prensa este sábado, recordó que el capitán luso lleva años afrontando críticas y que éstas no son nuevas para el cinco veces Balón de Oro.

El defensa del Manchester United añadió: «La capacidad de Cristiano para aceptar las críticas es bien conocida; sabe que forman parte del fútbol y su confianza en el equipo no ha cambiado. Mientras siga representando a la selección, siempre estará dispuesto a ayudar».

Dalot admitió que cuerpo técnico y jugadores preveían esta polémica, dada la gran exposición mediática de Ronaldo y las presiones que siempre genera.

Lee también... Vídeo... Sami Al-Jaber: Arabia Saudí arrolló a Marruecos y Bélgica en el Mundial del 94.

Y añadió: «Antes del Mundial hablamos de este tema: cuando tienes a Cristiano Ronaldo en el equipo, debes estar preparado para un revuelo inusual. Sabíamos que pasaríamos por esta etapa, y así ha sido».

Dalot añadió que la selección elaboró un plan para aislarse de las presiones externas y mantener el foco en el campo.

“Por eso surgió el mensaje de proteger al grupo. Sabíamos lo que podía pasar y lo bueno es que ocurrió al principio del torneo, así que lo cerramos rápido y seguimos adelante”.

El defensa luso concluyó subrayando que el objetivo del equipo no cambia y afirmó: «Por muchas críticas que haya, desde el pitido inicial representamos a todo un país; nuestra concentración se centra en ganar y en alcanzar los objetivos de Portugal en el torneo, y eso es lo más importante para nosotros».

Sus palabras se producen cuando todas las miradas apuntan a Ronaldo, quien busca silenciar las críticas con una victoria que dé el primer triunfo luso en el torneo.