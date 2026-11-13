La guerra de los grandes se enciende en Francia: Mbappé frente a Dembélé y Zidane en la línea de fuego

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Las repercusiones de la derrota de la selección de Francia ante Italia por 3-1 no se detuvieron en los límites del resultado y del rendimiento dentro del terreno de juego.

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Y es que algunos informes de prensa han revelado un ambiente turbulento dentro de la concentración, en medio de críticas a las elecciones de Zinedine Zidane, problemas organizativos y tensión en su relación con Kylian Mbappé, capitán de la selección.

La sensibilidad de la situación aumenta con los rumores de una división dentro del vestuario en dos grupos: uno de ellos apoya a Mbappé, mientras que el otro está vinculado a Ousmane Dembélé, en un desarrollo que coloca al cuerpo técnico ante un desafío que va más allá de la preparación de los partidos.

Cyril Hanouna, presentador de un programa en la cadena «W9», transmitió estos detalles durante su aparición el viernes, asegurando poseer información del interior de la selección francesa.

Afirmó que varias de las decisiones de Zidane generaron interrogantes entre los jugadores, especialmente sus elecciones en la lista de la selección, que incluyó nombres que militan en categorías inferiores.

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Señaló que Sayel Kombedi es el único jugador que milita en la segunda división alemana, aclarando que las objeciones no tienen que ver únicamente con las elecciones, sino que se extienden a la forma en que el entrenador gestiona al equipo.

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Según el relato de Hanouna, la falta de convicción respecto a algunas decisiones de Zidane llegó al punto de que algunos jugadores prefieren dejarle seguir con sus experimentos hasta que se aclaren sus resultados, aunque ello le cueste a la selección un nuevo fracaso, con la esperanza de que después deje de cambiar sus ideas y se estabilice en opciones claras.

Las conversaciones sobre la tensión no se limitaron al aspecto técnico, ya que la salida de Dayot Upamecano de la concentración, por motivos personales declarados, provocó sorpresa dentro del cuerpo técnico, según lo mencionado por el presentador del programa, quien señaló que la marcha del defensa no era esperada.

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Hanouna también habló de problemas organizativos que acompañaron la concentración de la selección, entre ellos la modificación del horario del entrenamiento previsto para el viernes en Burdeos, además de temores relacionados con la posibilidad de prescindir de algunos trabajadores.

Añadió que varios jugadores manifestaron su descontento por las disposiciones del viaje de sus familias, detalles que reflejan, según su relato, que el desconcierto dentro de la concentración no está vinculado únicamente a los resultados o a las elecciones técnicas, sino que se extiende también a los aspectos administrativos, lo que ha afectado al ambiente del equipo.

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Pero el asunto más sensible tiene que ver con Kylian Mbappé, después de que Hanouna revelara la existencia de tensión en su relación con Zidane.

Según la información que aportó, el delantero del Real Madrid pidió a su entrenador disputar el primer partido durante el parón internacional y después regresar a su club, pero Zidane rechazó la petición e insistió en que permaneciera con la selección hasta el final de la concentración.

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Mbappé estuvo ausente en el duelo ante Italia, pero participó en los entrenamientos de forma completa el viernes, lo que mantiene la puerta abierta a su regreso para jugar ante Turquía el domingo.

La información revelada por el presentador del programa no se limitó a la discrepancia entre el entrenador y el capitán de la selección, sino que también habló de una división dentro del vestuario en dos grupos: uno gira en torno a Mbappé, y el otro en torno a Ousmane Dembélé.

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Según Hanouna, esta situación coloca a algunos jugadores en una posición incómoda, ante la dificultad de lidiar con la existencia de dos bandos dentro de un mismo grupo.

No obstante, no se revelaron los nombres de los jugadores pertenecientes a ninguno de los dos grupos, ni se emitió una confirmación oficial sobre la existencia de esta división.

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Estas noticias colocan a Zidane ante una prueba difícil antes del duelo ante Turquía; pues tras la derrota ante Italia, las críticas ya no se limitan al rendimiento y al resultado, sino que se han extendido a sus elecciones y a su relación con las principales figuras de la selección, además del ambiente administrativo dentro de la concentración.

La situación de Mbappé, y si va a regresar para participar, sigue siendo uno de los asuntos que acaparan la atención, en un momento en el que la selección francesa necesita superar los efectos de la derrota y recuperar su concentración lejos de las crisis de las que han hablado los informes de prensa.