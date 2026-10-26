Después de unas semanas difíciles vividas por los jugadores del Real Madrid tras la derrota en el derbi de la capital ante el Atlético de Madrid, la victoria sobre el Barcelona en el estadio "Camp Nou" cambió el rumbo del conjunto blanco y dio a los futbolistas del entrenador José Mourinho un gran impulso anímico, que se reflejó con claridad en sus reacciones y mensajes a través de las redes sociales.

Durante la rueda de prensa posterior al Clásico, Mourinho insistió en repetidas ocasiones en la importancia de la unidad y la cohesión del equipo, especialmente tras la derrota ante el Atlético de Madrid, que suscitó dudas sobre la capacidad del Real Madrid para superar sus problemas y regresar con fuerza a la competición.

Tras cosechar los tres puntos ante el Barcelona, los jugadores del Real Madrid quisieron mostrar su unión publicando vídeos, fotos y mensajes de celebración a través de sus cuentas en las redes sociales, convirtiendo el vestuario en el centro de atención de la afición, sobre todo con el intercambio de elogios y bromas entre los jugadores tras la valiosa victoria.

Mbappé y Diomande

Kylian Mbappé y el defensa Diomande fueron de los nombres más destacados que acapararon la escena dentro del vestuario del Real Madrid, después de que ambos jugadores protagonizaran un momento especial tras la victoria sobre el Barcelona, que reflejó la naturaleza de la relación que los une.

Mbappé dijo sobre su compañero: "Es mi hermano", a lo que Diomande respondió: "Es mi hermano pequeño", en un intercambio de palabras que llamó la atención de los seguidores y mostró la cercanía entre los jugadores tras uno de los partidos más importantes de la temporada.

Este momento se produjo en un ambiente festivo que vivieron los jugadores del Real Madrid tras superar a su rival tradicional, después de que el equipo lograra dejar atrás el periodo difícil que siguió a la derrota en el derbi y recuperara la confianza gracias al triunfo en el estadio Camp Nou.

Arda Güler recibe los elogios de sus compañeros

Entre los jugadores que recibieron una gran atención en las redes sociales estuvo el turco Arda Güler, que se ha convertido en uno de los elementos importantes de la plantilla del Real Madrid, en vista de la evolución que ha experimentado su papel dentro del equipo desde que obtuvo una mayor oportunidad en el once inicial.

Güler demostró sus cualidades durante el Clásico, recibiendo los elogios de sus compañeros, que siguieron de cerca su actuación y manifestaron su aprecio por lo que aporta al conjunto blanco.

Marc Cucurella dirigió un mensaje al jugador turco en el que escribió: "Juegas mucho", en un comentario llamativo sobre su creciente presencia e influencia dentro del terreno de juego.

Cucurella no fue el único que reaccionó a la actuación de Güler, ya que Thibaut Courtois y Álvaro Carreras también participaron en los elogios mediante el uso de emojis de fuego en las redes sociales, en señal de su admiración por el nivel que ofreció el jugador turco.

Estas reacciones reflejan el lugar que Güler ha empezado a ganarse dentro del vestuario, sobre todo por su capacidad para aportar calidad técnica y contribuir a mover el juego, lo que lo convierte en uno de los nombres en los que el Real Madrid confía para la próxima etapa.

Una lluvia de mensajes de admiración

Mbappé fue una de las figuras más destacadas del Clásico, tras marcar los dos goles del Real Madrid en la portería del Barcelona, desempeñando un papel decisivo en la conquista de los tres puntos y convirtiéndose en un eje principal de las celebraciones de los jugadores del conjunto blanco tras el partido.

El delantero francés recibió una lluvia de mensajes de elogio de sus compañeros, que celebraron su brillantez y su capacidad para marcar la diferencia en el gran duelo.

Arda Güler escribió a Mbappé: "Magnífico", expresando su admiración por lo que ofreció el delantero francés durante el partido, mientras que Konaté optó por bromear con él con la frase: "Eres malísimo", en un comentario irónico que formó parte del ambiente de bromas entre los jugadores tras la victoria.

Álvaro Carreras y Rodrygo también se sumaron a la lista de quienes le felicitaron, y dirigieron a Mbappé mensajes que incluían frases de elogio, entre ellas: "Eres el mejor" y "El mejor, primo", como muestra de su aprecio por su actuación decisiva ante el Barcelona.

Vinícius Júnior tampoco faltó a la escena, ya que reaccionó con su compañero francés usando un conjunto de emojis de fuego, sumándose así a la ola de homenajes que rodeó a Mbappé tras marcar los dos goles de la victoria en el Clásico.

Bellingham lanza un mensaje de advertencia pese a la celebración

Por su parte, Jude Bellingham optó por celebrar la victoria sobre el Barcelona de una manera que llevaba implícito un mensaje de advertencia, a pesar del ambiente positivo que dominó a los jugadores del Real Madrid tras el final del partido.

El centrocampista inglés publicó un mensaje a través de su cuenta de "Instagram" en el que dijo: "Hemos ganado la batalla, pero la guerra continúa", en alusión a que la victoria en el Clásico representa un paso importante, pero no significa que la misión haya terminado ni que el equipo haya resuelto sus objetivos esta temporada.

El mensaje del jugador inglés no pasó sin reacción por parte de sus compañeros, ya que Vinícius elogió su actuación y le escribió que había jugado "de maravilla", usando una expresión en portugués que denota una gran admiración por lo que ofreció en el partido.

Cucurella también dirigió un mensaje de elogio a Bellingham en el que escribió: "¡Qué jugador tan habilidoso!", mientras que Palacios, su excompañero en el Fulham, participó reaccionando con la frase: "Número 1", como muestra de su aprecio por su nivel.