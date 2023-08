La grave lesión de Luciano Sánchez: diagnóstico, cuándo podría volver a jugar en Argentinos Juniors y qué dijo Marcelo

El jugador del Bicho que sufrió la gravísima lesión en el duelo ante Flu ya recibió el alta, destacó el gesto del brasileño y espera la operación.

Luciano Sánchez fue el protagonista involuntario del partido entre Argentinos Juniors y Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores, cuando fue víctima de una de las lesiones más escalofriantes que se vieron en los últimos tiempos, como consecuencia de un planchazo involuntario de Marcelo.

A los 12 minutos del segundo tiempo, en el Estadio Diego Maradona, el crack brasileño quiso eludir a su rival, que en el afán de robar la pelota, dejó la pierna extendida y el jugador del Flu impactó de lleno sobre la pierna izquierda, provocando la rotura inmediata de la rodilla. Más allá de no haber tenido intención de pisarlo, el ex-Real Madrid se fue expulsado y se retiró de la cancha con lágrimas en los ojos, producto de la escalofriante situación.

Después de pasar la noche en el Sanatorio Finocchieto de la Ciudad de Buenos Aires, Sánchez recibió el alta por la mañana y no mostró rencor para con Marcelo: "Que se quede tranquilo, fue una jugada desafortunada", asumió, para agregar que "me enteré que me había buscado en el vestuario. Ya lo admiraba antes como futbolista y ahora también como persona", destacando que su posteo en Instagram en el que pidió disculpas "demuestra cómo es".

En cuanto al parte médico oficial, habla de una luxación total de la rodilla izquierda y que será intervenido quirúrgicamente en tres semanas, aunque los profesionales del área deben esperar la desinflamación para los estudios complementarios. El secretario general del Bicho contó que "en 23 años nunca vi una lesión así y Donato Villani me dijo lo mismo. Es casi una separación del fémur y el peroné. Hay rotura de cruzado anterior, posterior y hay que ver los meniscos".

EL MENSAJE DE MARCELO