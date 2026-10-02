La gran potencia absoluta de Europa sigue al acecho de Givairo Read y espera una salida crucial

Givairo Read sigue siendo jugador del Feyenoord tras un verano agitado. El director técnico Dévy Rigaux logró retenerlo pese al interés de grandes clubes europeos, aunque un gigante europeo sigue mostrando interés por el lateral de veinte años.

Christian Falk, de BILD Sport, informa este viernes por la mañana de que Read sigue estando muy arriba en la lista del Bayern de Múnich. "No era una opción ficharlo este verano. No porque fuera demasiado caro ni porque no estuvieran lo suficientemente convencidos".

"El Bayern no pudo vender a Sacha Boey", escribe el periodista. El salario del francés sigue pesando en la masa salarial del der Rekordmeister, lo que impidió la salida del neerlandés hacia Alemania.

"A Max Eberl (director técnico, n. del e.) solo se le permitió gastar un presupuesto máximo de 70 millones de euros. En conjunto, tuvo que vender y recolocar piezas, y al final ya no quedó dinero para Read", explica Falk.

Según el experto del Bayern, el club sigue encantado con el jugador del Feyenoord. "Si logran que Boey se marche a otro club, se abrirá espacio para fichar a Read. Está muy bien valorado para esa posición".

El interés por Read sigue siendo grande, ya que también hay clubes de la Premier League interesados en los servicios del carrilero. "Si uno de esos clubes presenta una oferta, al Bayern le costará pagar mucho más de la cantidad que idealmente está dispuesto a desembolsar por él", concluye Falk.