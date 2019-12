La gran polémica de Anoeta: Piqué reclamó penalti de Llorente en el '92

El central del Barcelona no llegó a un centro de Suárez en la última acción del partido, pero el jugador de la Real le cogió de la camiseta.

La gran polémica de la tarde en Anoeta llegó sobre el final del partido. Con el resultado 2-2 entre la y el FC , Gerard Piqué reclamó un supuesto penalti de Diego Llorente que el árbitro del partido, Javier Alberola Rojas, no sancionó.

La Real Sociedad se había puesto en ventaja en la primera parte a través de un penalti que Oyarzábal cambió por gol. Alberola Rojas había acertado viendo un agarrón de Sergio Busquets sobre el propio Llorente dentro del área de Marc André Ter Stegen.

Sin embargo, en una de las últimas acciones del compromiso, y con Piqué en el área donostiarra para desempatar el 2-2, el colegiado no consideró falta de Llorente sobre el central azulgrana cuando éste cayó al suelo sobre el segundo palo de la portería, mientras intentaba llegar a un balón de Luis Suárez a centímetros de la línea de gol. Una jugada que Piqué reclamó con ahínco y en la que también él parecía tomar a su marcador de la camiseta, pero que ni el trencillas ni el VAR juzgaron como infracción.

La acción generó mucha polémica y opiniones dispares. "La imagen nos ofrece un agarrón de Llorente a Piqué. La jugada debió ser sancionada con la pena máxima. Si señaló el penalti a favor de la Real en la primera parte de igual manera tenía que haber señalado éste a favor del Barcelona", afirmó, por ejemplo, el ex árbitro Andújar Oliver en el programa 'Marcador' de Radio MARCA.

Por su parte, el ex árbitro Eduardo Iturralde habló durante la transmisión de Carrusel Deportivo y aseguró: "No ve el agarrón porque el cuerpo de los jugadores le tapa".

LA OPINIÓN DE ERNESTO VALVERDE

"En esa acción, quiero ver que han agarrado a Piqué. Le he dicho al cuarto árbitro que lo chequearan. Supongo que lo habrán chequeado", dijo en rueda de prensa el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde. "Nosotros en el banquillo no somos muy objetivos, yo diré que hay penalti a Piqué y que no hay penalti de Busquets, imagino que Imanol dirá lo contrario...”, agregó.

BUSQUETS: "FUE MÁS CLARO QUE MI PENALTI"

"La de Gerard fue más clara que la mía. La tendría que haber visto el árbitro, o el VAR. Pero poco se puede saber por qué ha sido así. Está claro que tendría que haber actuado el VAR, pero no sé lo que se les pasó por la cabeza, tanto al árbitro como al del VAR. En jugadas así, está claro que tiene que entrar", dijo, por su parte, Sergio Busquets en zona mixta.