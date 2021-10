¿La gran "Icardi"? Pinares y Rodríguez desmienten quiebre por supuesta infidelidad

Ambos futbolistas del Altay S.K. utilizaron sus redes para descargarse sobre un supuesto conflicto que habría surgido por una traición el ex UC.

Las redes sociales estallaron por un supuesto conflicto que habría surgido entre César Pinares y Matías Rodríguez, quienes habrían protagonizado un quiebre por una supuesta infidelidad del ex volante de Universidad Católica con la mujer del ex Colo Colo. No obstante, ambos futbolistas del Altay S.K. de Turquía salieron a desmentir los rumores a través de su cuenta de Instagram.

Mientras que el otrora jugador de Gremio deslizó la idea de tomar acciones judiciales, el formado en Huachipato lanzó un mensaje aclaratorio. "Es difícil entender tanta maldad en algunos sujetos, con el único fin de hacer daño sin importarles nada. Inventar una mentira para perjudicar a otra persona", escribió Pinares.

"Espero que haya algo legal que pueda hacer contra esos cuatro o cinco que comenzaron esta estupidez. Gente sin vida, después es uno el que queda mal si respondo de mala manera. Esta estúpida gente se siente con la libertad de atacar, de faltar el respeto e insultar sin medirse ante nada, sólo por maldad y malas intenciones", añadió.

Por su parte, Rodríguez afirmó que "no sé en qué momento, ni quién fue el que inventó algo tan malo y con tanto odio. No sé por qué la gente cree en algo y se deja llevar sin siquiera preguntar o averiguar un poco".

"Hay familia detrás de todo, quienes pueden salir perjudicadas. Las redes sociales se han vuelto el refugio de gente que lleva una vida de odio por dentro, que lo único que busca es no ver bien a los demás. La envidia los tiene cegados. Lo único que puedo decir es que arriba hay un juez justo que lo ve todo", sentenció.