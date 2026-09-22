«En realidad, pasa en casi todos los partidos, que una vez nos gritamos», había revelado recientemente Waldemar Anton. Pero eso no supone un gran problema ni para él ni para Serhou Guirassy, al fin y al cabo ambos se conocen desde hace «tanto tiempo que también podemos decirnos las cosas en el campo, aunque a veces quizá sea un poco excesivo», afirmó el defensa del Borussia Dortmund.

El sábado por la noche, en la victoria por 1-0 ante el VfB Stuttgart, Anton habría vuelto a tener motivos para cantarle las cuarenta a Guirassy. El delantero tardó demasiado en abandonar el campo cuando fue sustituido en el minuto 74, por lo que, de acuerdo con las nuevas reglas, el revulsivo Fabio Silva tuvo que esperar 60 segundos antes de poder entrar al terreno de juego. El BVB actuó en inferioridad numérica durante ese breve lapso y el entrenador Niko Kovac reaccionó muy molesto a la parsimonia de Guirassy.

Anton pudo así seguir concentrado en su tarea principal. En su exclub, donde los aficionados le silban con vehemencia de manera tradicional en cada contacto con el balón por su repentino cambio al Dortmund hace dos años, el jugador de 30 años también tuvo bastante trabajo. Pero, una vez más, ni él ni su equipo pudieron ser superados.

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Waldemar Anton tiene una enorme parte de culpa en el resurgir del BVB

A los jugadores defensivos del Borussia no les falta precisamente trabajo atrás desde que Kovac asumió el mando del equipo. Pero el técnico ha perfeccionado ya casi por completo esa virtud en su plantilla. Ya la temporada pasada, el BVB presentó la mejor defensa de la liga con 34 goles encajados. Y también ahora, tras cuatro jornadas en las que los de Westfalia dejaron su portería a cero en tres ocasiones, vuelven a estar arriba del todo junto al Bayern y con dos goles recibidos.

Sin duda, Anton tiene una enorme responsabilidad en esta evolución si se desciende al rendimiento individual. Después de una primera temporada bastante complicada, en la que se perdió por primera vez en su carrera un periodo prolongado debido a dos desgarros musculares sufridos prácticamente de manera consecutiva, Anton se ha convertido en una «constante total» en el BVB, como ya dijo Kovac sobre él hace meses.

El técnico no deja pasar ninguna oportunidad de hablar maravillas de su pupilo, al que le incomodan etiquetas como la de «jefe de la defensa». Más recientemente, antes del estreno en la Champions League contra el Villarreal, Kovac dijo sobre Anton: «Es un líder. Uno que da un paso al frente. Piensa, come, duerme, bebe fútbol 24/7. Alguien que apoya a sus compañeros, que nunca se rinde y que lo da todo por el equipo: un ejemplo».

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¿Cuántas veces fue Waldemar Anton titular con el BVB en 2025/26?

Ya la temporada pasada Anton firmó una campaña excelente y rindió con mayor solidez defensiva que su compañero Nico Schlotterbeck, lesionado al inicio también este año. El «Ironman» (Kovac sobre Anton) lo hizo con una fiabilidad y una constancia muy elevadas, algo que también quedó reflejado en los números puros: Anton no estuvo disponible en solo tres de los 47 partidos oficiales en 2025/26. En liga y copa disputó los 35 encuentros completos.

Debido a su participación en el Mundial con Alemania, Anton fue uno de los jugadores del Dortmund con menos tiempo de preparación antes del inicio de la nueva temporada. Sin embargo, el internacional en 15 ocasiones no perdió demasiado. Más bien, Anton ha continuado desde entonces donde lo dejó: en un estado de forma absolutamente top.

Lo que hace a Anton tan valioso, además de su disponibilidad constante, es que lidera con valores como la disciplina, la mentalidad y la capacidad de sufrimiento. Anton juega sin florituras, defiende con dureza, de forma inflexible y robusta, y es un luchador de los pies a la cabeza. Su anticipación se ha convertido en una cualidad sobresaliente. Desde Mats Hummels, nadie defendía en el BVB hacia adelante de una manera tan inteligente y eficaz como Anton.

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Waldemar Anton es actualmente el mejor central alemán

Eso también se refleja en las estadísticas: Anton figura entre los mejores jugadores de la liga en porcentaje de duelos ganados, duelos aéreos ganados, balones interceptados y despejados. Es indispensable para la solidez del Dortmund y, por ello, se ha convertido en uno de los rostros del resurgir bajo el mando de Kovac. Teniendo en cuenta su fuerte inicio de temporada y el estado de forma en el que se encuentra, actualmente no hay ningún central alemán mejor que Anton.

Por eso sorprendería que no asumiera un papel decisivo en el nuevo comienzo de la selección. Al igual que predica Kovac, el seleccionador Jürgen Klopp predica un fútbol que desarrolla sus fortalezas a partir de una defensa muy sólida. Anton tiene muchísima experiencia, está plenamente al nivel tanto física como mentalmente, es un gran director de la línea defensiva y un apoyo importante para los jugadores jóvenes; en el fondo, todas cualidades esenciales para la visión de Klopp del futuro equipo de la DFB.

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¿Qué papel desempeñará Waldemar Anton en la DFB de Jürgen Klopp?

El inconveniente deportivo de Anton en la selección a largo plazo podría ser posiblemente el potente pie izquierdo y los magníficos pases diagonales en la salida de balón, que hacen a Schlotterbeck un poco más predestinado. Pero, ¿de verdad hace falta decir obligatoriamente que Jonathan Tah, del Bayern, sigue siendo el central número uno indiscutible?

Lo que sí es seguro es que del propio Anton cabe esperar poca autopromoción. Anton es «muy tranquilo, muy modesto, muy humilde», había dicho una vez Kovac: «Dejar su propio ego en segundo plano y poner al equipo en primer plano, simplemente fantástico». El tiempo dirá cómo evoluciona la situación de competencia para Anton en la selección alemana. En el BVB, actual líder de la liga, en cualquier caso ya no tiene que enfrentarse a ninguna.

Waldemar Anton: sus datos de rendimiento en el BVB