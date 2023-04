En el minuto 62, la afición del Atleti abroncó a Joaquín por sus palabras sobre Luis Aragonés

Sucedió en el minuto 62 de partido. En ese momento, Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, decidió permutar y meter en el campo a Joaquín Sánchez. En ese instante, el público del estadio 'Cívitas Metropolitano' decidó una sonora pitada al capitán bético, para apenas un rato después, corear al unísono el nombre de Luis Aragonés. Un gesto que llamó la atención de muchos aficionados y que tiene un motivo. La multitud de pitos a Joaquín y el cántico en honor a Luis se sucedieron para recordarle al capitán del Betis sus últimas manifestaciones sobre ya fallecido 'Sabio de Hortaleza', santo y seña de la afición colchonera.

El origen de esa pitada se encuentra en unas declaraciones de los últimos días, donde Joaquín comentó en el programa, 'La penúltima y me voy', lo siguiente: "Luis Aragonés no se portó todo lo bien que se tenía que haber portado conmigo. Y no te lo digo por el trato, te lo digo porque, qué menos que me hubiera llamado y me hubiera dicho lo que pensaba, para saber por qué me dejaba fuera de la selección", dijo el bético en referencia a su ausencia de la convocatoria de la Eurocopa de 2008, que finalmente acabó conquistando el grupo selecionado por Luis.



A Joaquín le dolió quedarse fuera de aquel equipo y mostró su disgusto en ese programa de TV. Parte de la afición del Atlético de Madrid quiso "recordarle" a Joaquin aquello y de ahí la bronca en parte de la grada, la pitada monumental para el bético y los cánticos de todo el estadio en favor del 'Sabio de Hortaleza'. Fue la anécdota de un partido donde atléticos y béticos convivieron en mitad de un ambiente festivo, sin incidentes, y donde en las inmediaciones del estadio madrileño se pudo ver a miles de aficionados luciendo la camiseta del Real Betis Balompié, tanto en los aledaños del campo, como en la grada.