La grada del Levante le cantó a Florentino y gritó "Así, así, así gana el Madrid"

Durante el transcurso del partido entre Levante UD y Real Madrid CF, se produjo una situación realmente sorprendente. Nada más señalarse el penalti contra el Levante, parte de la afición granota se giró hacia el palco de autoridades que presidía Quico Catalán, presidente del Levante, junto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. La grada, consciente de que ahí se encontraba el presidente blanco, se giró hacia la zona que ocupaba el máximo dirigente madridista y comenzó a corear, con sorna e ironía, gritos de " Florentino, Florentino" , según el diario "El País".

Es más, minutos después de que Benzema transformase la pena máxima decretada por mano de Bardhi en el área granota, el público se endendió aún más en el Ciutat de Valencia. Así que, cuando el trío arbitral abandonó el campo al descanso, la multitud entonó un cántico popular para protestar por lo que estba sucediendo, gritando “¡Así, así, así gana el Madrid!”.

Quico Catalán no llamará a Rubiales

Por su parte, el presidente del Levante UD, una vez terminado el partido, se pronunció sobre la derrota de su equipo ante los medios de comunicación. Quico Catalán analizó la polémica del VAR tras el triunfo del Madrid, asegurando que hablará con Velasco Carballo y que le gustaría conocer el audio de la jugada decisiva entre Doukouré y Casemiro , tal y como sucedió en su día con el presunto penalti de Rulli sobre Vinicius en el Bernbaéu.

Catalán, tras toda la polémica, explicó: "No voy a llamar a Rubiales. Nunca le he llamado ni le voy a llamar. Siempre que he tenido una duda he llamado a Velasco Carballo, mañana le llamaré para que me esclarezca un poco lo sucedido. Sí que me gustaría saber el audio de esa jugada porque la contundencia y la rapidez con la que ha pitado penalti ”, aseguró en los micrófonos de Carrusel Deportivo.