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Un día después de que el Schalke 04 perdiera 1-8 ante el Paderborn en la Bundesliga, el filial de los mineros también sufrió una dura goleada frente al conjunto de Westfalia Oriental.

El filial del Schalke perdió 1-5 (0-2) ante el Paderborn II en su duelo de la Regionalliga West. La expromesa del Bayern Oliver Batista Meier prácticamente desmanteló al S04 él solo. El fichaje de verano firmó un triplete para el filial del Paderborn (minutos 17, de penalti, 33 y 60).

Albert Millgramm (78) y Luka Duric (83) marcaron los otros goles del Paderborn. Por el Schalke solo anotó el internacional turco sub-20 Ayman Gulasi (47). En la clasificación de la Regionalliga West, el Paderborn II ascendió al sexto puesto, mientras que el filial del Schalke ocupa la duodécima posición tras 18 jornadas.

Un día antes, el primer equipo de los mineros también había sufrido una dolorosa derrota ante el Paderborn. Tras el 1-8 (0-3) sufrido por el Schalke , hasta su entrenador, Miron Muslic, habitualmente optimista, dejó ver su desesperación.

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«Es una vergüenza y siento una gran humillación. Hemos avergonzado profundamente a muchísimos seguidores del Schalke», arremetió el austriaco , que fue muy duro con sus jugadores: «El equipo está destruyendo a toda velocidad lo que nos ha costado construir juntos durante el último año y medio. Con el equipo tal y como está ahora, no tenemos nivel para la Bundesliga».

Getty Images

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¿Qué dijo Miron Muslic tras la goleada sufrida por el Schalke 04?

La crisis, agravada por una novena jornada consecutiva sin ganar en partidos oficiales, no podía llegar en peor momento. El Schalke no solo encajó ante el Paderborn más goles en un partido de los que había marcado en toda la temporada hasta entonces. Justo una semana antes de su primer derbi del Ruhr contra el Borussia Dortmund en tres años, sufrió su derrota más abultada desde el 0-8 ante el Bayern en septiembre de 2020.

Muslic, que había defendido a su equipo durante las últimas semanas, fue por ello muy duro con sus jugadores. «Da igual lo que intentemos desde el cuerpo técnico, nada funciona», lamentó el entrenador de 44 años. «Salvo Loris Karius, nadie consigue rendir al máximo. Ninguno de los líderes es capaz de dirigir al equipo».

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Las declaraciones del entrenador del Schalke fueron duras y no sentaron bien a todo el mundo : «Lo habría despedido inmediatamente después de la entrevista», dijo el exjugador de la Bundesliga Stefan Schnoor en el programa Doppelpass de Sport1 . Explicó su opinión por el desconcierto que el propio Muslic había admitido abiertamente durante su contundente intervención.

«Vino a decir: “Desde el comienzo de la temporada, mi cuerpo técnico y yo hemos probado de todo, pero el equipo no responde”», argumentó Schnoor para defender su controvertida opinión.