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La dura derrota de Argelia ante Togo por 3-0 ha abierto nuevos interrogantes sobre el futuro de Ibrahim Hamdani al frente del cuerpo técnico de la selección argelina, después de que se intensificaran las críticas en su contra y de que la posibilidad de su salida cobre cada vez más fuerza.

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Argelia mantuvo el liderato del Grupo 9 con 7 puntos, uno más que Togo, segundo con 6, y a cada selección le quedan dos partidos por disputar en la fase de clasificación.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, disputado este martes en Lomé y correspondiente a la cuarta jornada de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, Hamdani fue preguntado por la posibilidad de presentar su dimisión y abandonar el cargo, en medio del malestar provocado por el resultado y por el rendimiento de la selección argelina.

Según publicó el diario argelino La Gazette du Fennec, el seleccionador no anunció ninguna decisión sobre su futuro, aunque consideró que todavía es prematuro hablar de ello y admitió que la derrota y la forma en que se produjo no favorecen su situación: «Creo que todavía es prematuro hablar de este tipo de cosas, aunque sé que la derrota y el desarrollo del partido no ayudan».

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Por otro lado, Hamdani insistió en que la próxima etapa debe incluir una revisión a fondo de lo sucedido y un análisis de las causas de la decepcionante actuación ante la selección togolesa, y subrayó que afrontar los errores y corregirlos será la prioridad en las próximas semanas y meses.

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«Hemos tenido una mala noche y sabemos que no hemos estado a la altura. El objetivo para las próximas semanas y los próximos meses es, ante todo, hacer autocrítica y rendir cuentas», afirmó el técnico argelino.

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Hamdani no se limitó a pedir una revisión colectiva del rendimiento de la selección, sino que se situó al frente de los responsables de esa tarea, como seleccionador y máximo responsable de las decisiones técnicas y de las elecciones del equipo, y aseguró que no eludirá las consecuencias de la derrota ante Togo.

«Debo empezar por mí mismo, como seleccionador, porque esta derrota es, en primer lugar, responsabilidad mía. Soy el responsable de este equipo y, por tanto, soy el responsable de esta derrota. No me voy a esconder ni voy a eludir mi responsabilidad», añadió.

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