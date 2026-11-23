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El club chileno Club Deportivo Palestino ha denunciado que el personal de seguridad del concierto de la gira Loop Tour de Ed Sheeran en Santiago impidió inicialmente el acceso a aficionados que llevaban camisetas del equipo. Aunque finalmente pudieron entrar, el club ha exigido explicaciones urgentes a la promotora local y al equipo del cantante.

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Seguridad impide el acceso a aficionados en Santiago

Palestino denunció el trato recibido por aficionados que acudieron con camisetas y sudaderas del club a la primera noche de la gira Loop Tour de Ed Sheeran, el 21 de noviembre de 2026. Según detalla Paste Magazine, el personal del Estadio Bicentenario de La Florida les impidió inicialmente el acceso, pese a que no se había publicado ninguna norma de vestimenta que prohibiera esas prendas. Los aficionados acabaron entrando tras cuestionar la restricción, aunque se perdieron parte de la actuación inicial.

El club condena un acto de discriminación inaceptable

Fundado hace más de un siglo, el equipo de Santiago reaccionó rápidamente a las informaciones y defendió las raíces culturales que representa su equipación de cuatro colores.

En un comunicado oficial publicado en la web del club, Palestino declaró: «Club Deportivo Palestino expresa su profunda indignación y rechazo ante la situación vivida por un grupo de asistentes que tuvieron dificultades para acceder al concierto de Ed Sheeran, celebrado en La Florida, por llevar camisetas y otras prendas de nuestra institución».

«Estamos ante un acto de discriminación absolutamente inaceptable que atenta contra la dignidad de las personas y socava principios fundamentales de respeto, igualdad y libertad de expresión».

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«Nuestra camiseta forma parte de una identidad que, durante más de un siglo, ha encontrado en sus cuatro colores una forma legítima de expresar sus raíces. Nadie debería ser discriminado, cuestionado ni privado del acceso a un evento por llevarla».

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La gira afronta su segunda polémica política

El club también exigió explicaciones a la promotora local DG Medios y al entorno de Sheeran: «Como institución, solicitamos que la productora DG Medios y los responsables de organizar el evento aclaren públicamente lo sucedido, aporten los antecedentes pertinentes y expliquen los criterios que pudieron motivar estas situaciones. También esperamos conocer la postura del equipo del artista sobre estos hechos».

«A todas las personas que hayan vivido una situación de este tipo, les ofrecemos nuestro apoyo y ayuda para recopilar antecedentes, evaluar las acciones oportunas y proporcionar orientación y asistencia jurídica».

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«No normalizaremos ninguna forma de discriminación. Nuestra identidad merece respeto, y quienes la expresan tienen el mismo derecho que cualquier otra persona a disfrutar de un espectáculo, sin exclusiones ni cuestionamientos».

El incidente supone la segunda gran polémica de la gira Loop Tour en 2026, después de que el rapero Macklemore fuera apartado de las fechas de septiembre tras utilizar imágenes y hacer declaraciones propalestinas durante un concierto en Estados Unidos. Sheeran ya se había disculpado por cómo se gestionó aquella situación y alegó presiones de los promotores de los estadios. También calificó las condiciones en Gaza de «catastróficas, injustificables y desproporcionadas» e insistió en que pretende mantener sus conciertos políticamente neutrales.

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La presión aumenta sobre la promotora y el cantante

DG Medios y los representantes de Sheeran afrontan ahora una presión creciente para aclarar por qué el personal de seguridad del recinto puso el foco en las camisetas y si se incumplió alguna directriz formal. Mientras tanto, Palestino ha empezado a recopilar testimonios de los asistentes afectados para estudiar posibles acciones legales. Con la gira Loop Tour aún en marcha, los organizadores querrán evitar nuevos incidentes ajenos al escenario en los próximos conciertos.