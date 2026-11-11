«La gente paga una entrada para ver a Lamine»: el seleccionador de Chequia, Santi Denia, lamenta la ausencia de Yamal, la superestrella de España

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El seleccionador de Chequia, Santi Denia, ha admitido que la ausencia de Lamine Yamal de la selección española supone un duro golpe para los aficionados al fútbol. El exentrenador de las categorías inferiores de España se enfrenta a su país natal en un partido crucial de la Liga de Naciones, mientras lidia con la presión de una complicada fase de grupos.

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Una noticia decepcionante para los aficionados

Denia reconoce que la noticia de que Yamal, Rodri y Dani Olmo se perderán el próximo partido de la Liga de Naciones dista mucho de ser ideal para el espectáculo. Los tres españoles son baja por distintos problemas físicos, por lo que los campeones de Europa afrontarán el viaje a Praga sin algunos de sus jugadores más influyentes en la creación de juego. Denia, que anteriormente dirigió a las categorías inferiores de España, sabe mejor que casi nadie lo mucho que atraen estos futbolistas de élite.

«Queríamos que Lamine estuviera, pero eso no depende de nosotros. La gente paga una entrada para ver a Lamine. Veremos qué equipo presenta España y qué equipo podemos presentar nosotros. No tenemos lesionados, y eso es lo importante», afirmó, según recoge Cadena SER.

La misma idea de juego pese a las grandes ausencias

Aunque cambien los nombres en la alineación, el seleccionador de Chequia espera que el equipo de Luis de la Fuente mantenga su filosofía de juego de alto nivel. España lidera cómodamente el grupo con 12 puntos, en marcado contraste con una Chequia que no ha sumado ninguno tras cuatro derrotas consecutivas. Denia sostuvo que la enorme profundidad de la plantilla española permitirá mantener la misma «estructura» juegue quien juegue.

«¿Quieres que te diga quiénes son los suplentes? Por eso España es la mejor. Es una pena que no estén aquí, porque la gente quiere verlos, pero vamos a intentar ganar el partido y hacer las cosas bien. Para nosotros no cambia nada. La estructura de España es la misma. Para defender a Lamine necesitas ayudas, pero siempre hay que hacerlo en equipo. Defender y atacar en equipo. No pedimos a los jugadores que afronten duelos individuales», explicó Denia.

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Un reencuentro emotivo para Denia

Para Denia, el partido tiene una gran carga emocional. Tras entrenar a las selecciones sub-17, sub-19 y sub-21 de España, conoce muy bien a los jugadores que ahora destacan en la absoluta. Destacó especialmente al centrocampista del Barcelona Fermin Lopez, con quien siente un profundo vínculo personal, y comparó su relación con la de un padre y un hijo, al tiempo que elogió su buen momento de forma.

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«No soy objetivo con ellos, con los jugadores, porque considero a muchos de ellos, como a Fermín, mis hijos, y me alegro de cómo le están yendo las cosas. Se lo está pasando muy bien», comentó el entrenador.

En busca de la sorpresa

El reto es enorme para un equipo que atraviesa dificultades en el último puesto de la clasificación de la Liga de Naciones, especialmente por la ausencia del delantero estrella Patrik Schick, que se apartó del fútbol de selecciones después del Mundial. Denia se negó a detenerse en quienes no están en la convocatoria y prefirió respaldar a los jugadores de los que dispone. Cree que el equipo avanza en la dirección correcta, respaldado por el liderazgo técnico de Pavel Nedved.

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«Tenemos que hacer el partido perfecto. Las jugadas a balón parado, la fase defensiva, la presión, el bloque bajo. Nuestro trabajo es hacer que los jugadores crean que se puede», concluyó Denia. «Vamos por el buen camino. Cuando los jugadores no creen en tu mensaje, se nota. Y la verdad es que ellos, Pavel Nedved y la dirección deportiva sí creen. Disfrutan de este camino y es la dirección que debemos seguir. Creemos en ello»,