En una entrevista con el exprofesional Jorge Valdano para Movistar Plus, el atacante de 19 años del FC Barcelona explicó que, en principio, el Balón de Oro debería ganarlo el mejor jugador y no el futbolista que más goles haya marcado.

"Creo que el Balón de Oro debería ser para el mejor jugador del mundo, punto. No para un jugador que ha marcado 80 goles, porque si marcas 80 goles, recibes por ello el premio al 'máximo goleador'. Son dos cosas completamente diferentes que la gente no entiende", afirmó Yamal.

Para el campeón del mundo y de Europa con España, el mejor jugador no es siempre al mismo tiempo el mejor goleador. "El mejor jugador del mundo es aquel al que sigues en un partido como comentarista y con el que disfrutas; lo ves y piensas: 'Este es un jugador que se diferencia claramente de todos los demás'".

Solo cuando el premio vuelva a ir al mejor futbolista, "y no al que marque más goles o haya ganado más títulos", el Balón de Oro recuperará su "verdadero valor".

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¿Qué jugadores tienen las mejores opciones de ganar el Balón de Oro?

Las declaraciones de Yamal deben entenderse como una clara pulla hacia Kane, que recientemente fue distinguido con la Bota de Oro como mejor goleador de la pasada temporada, tras sumar un total de 73 goles oficiales con el FC Bayern y la selección inglesa.

Kane y Yamal figuran, junto a Kylian Mbappe, del Real Madrid, y la estrella del PSG Ousmane Dembele, como los grandes favoritos para ganar el Balón de Oro. Sobre todo Yamal y Mbappe se habían colocado repetidamente en los últimos días en el foco con un cuestionable autobombo.

"Mbappe y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año me lo habría merecido. Para mí está claro, y cualquiera que vea los partidos lo sabe", señaló, por ejemplo, el español de 19 años.

Con la camiseta del FC Barcelona, Yamal ganó el título de LaLiga el año pasado y firmó un total de 42 participaciones de gol en 45 partidos entre todas las competiciones (24 goles y 18 asistencias). Sin embargo, su mayor argumento para el premio individual más prestigioso probablemente sea la conquista del Mundial con España.