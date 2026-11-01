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Yosua Arya
Traducido por

«La gente aún no se da cuenta de lo bueno que es»: Cole Palmer elogia al héroe en la sombra del Chelsea tras su exhibición ante el Manchester United

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Cole Palmer ha elogiado especialmente a Romeo Lavia tras la convincente victoria del Chelsea sobre el Manchester United en la Premier League. El internacional inglés cree que su compañero de centro del campo es actualmente uno de los jugadores más infravalorados del país después de superar una serie de frustrantes problemas físicos.

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El Chelsea logra una victoria crucial ante el United

El Chelsea consiguió una importante victoria por 2-0 ante el United el sábado en Stamford Bridge. Tras una primera parte sin goles, Morgan Rogers abrió el marcador y Palmer transformó un penalti para sentenciar el encuentro. La situación se complicó aún más para los visitantes cuando intervino el VAR y se quedaron con diez jugadores.

Lisandro Martinez fue expulsado tras golpear a Wesley Fofana con el antebrazo. La victoria sitúa al Chelsea en la cuarta posición de la Premier League. Suma 16 puntos después de nueve partidos, a cinco del actual líder, el Manchester City.

Palmer elogia a su compañero en el centro del campo

La actuación dominante de Lavia en el centro del campo fue lo más destacado de la victoria. Junto a Moises Caicedo, el jugador de 22 años controló por completo esa zona del campo. Tras el pitido final, Palmer no tardó en destacar la enorme aportación de su compañero. Afirmó que el belga es actualmente uno de los talentos más infravalorados de la Premier League.

«Hoy ha disputado uno de los mejores partidos que le he visto jugar», declaró Palmer a BBC Sport. «Siempre he dicho que es uno de mis centrocampistas favoritos. La gente todavía no se da cuenta de lo bueno que es. Hoy me ha parecido el mejor jugador del campo».

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Alonso destaca el gran momento de Lavia en el centro del campo

Lavia llegó a Stamford Bridge procedente del Southampton en 2023, en un traspaso de 53 millones de libras. Sin embargo, varias lesiones han frenado considerablemente su progresión y lo han limitado a solo 53 partidos en los últimos tres años. El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, expresó su admiración por la influencia táctica que el jugador ha tenido recientemente.

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«Desde el punto de vista de un centrocampista, para mí ha sido una actuación extraordinaria», explicó Alonso. «Ha hecho muchísimas cosas bien y ha conectado constantemente la defensa con los jugadores de ataque. Merece un enorme reconocimiento por su actuación».

La atención se centra en la visita al Sunderland

El Chelsea centrará ahora su atención en su próximo compromiso de la Premier League, con el objetivo de mantenerse entre los cuatro primeros. La plantilla viajará al norte para enfrentarse al Sunderland en el Stadium of Light.