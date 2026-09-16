La genialidad de la innovación: ¿cómo reconstruyó Flick desde cero el letal arsenal del Barcelona?

Barcelona afrontó el pasado mercado de fichajes estival enfrentándose a una auténtica pesadilla táctica en su línea de ataque, y salió de él sin una solución real.

La temporada pasada, Hansi Flick, el director técnico, dependía fundamentalmente del veterano Robert Lewandowski o del español Ferran Torres en la posición de delantero centro, donde formaron la fuerza de choque que decidió muchos puntos valiosos para el conjunto blaugrana.

El dúo abandonó los muros del "Camp Nou" el último verano, dejando a la dirección técnica ante un vacío mortal en la posición de delantero puro, estallando una crisis aguda que amenazó todo el sistema ofensivo del equipo antes del inicio de la nueva temporada.

Negociaciones estancadas: las opciones disponibles se caen

La dirección del Barcelona intentó moverse rápidamente en el mercado para fichar a un delantero de alto nivel que compensara la marcha de Torres y Lewandowski.

El primer objetivo era la estrella argentina Julián Álvarez, ya que el club catalán entró en intensas negociaciones con la dirección del Atlético de Madrid para cerrar el acuerdo, pero este mostró un firme apego al jugador y rechazó de forma tajante todas las ofertas presentadas.

Tras el fracaso del fichaje de Álvarez, el Barcelona dirigió su brújula hacia Italia para estudiar la posibilidad de fichar al delantero argentino Lautaro Martínez, estrella del Inter de Milán, pero el traspaso no se concretó

El deseo de Flick: las dimensiones de la apuesta por Adeyemi

Ante el estancamiento de los grandes fichajes, Hansi Flick puso una opción sorprendente sobre la mesa de la dirección: el fichaje del alemán Karim Adeyemi, procedente del Borussia Dortmund.

Y aunque no había estado brillante la temporada pasada, Flick veía en Adeyemi una opción ideal para reforzar al equipo, gracias a su velocidad extraordinaria, su gran capacidad para las transiciones rápidas y su flexibilidad táctica para ocupar todas las posiciones de ataque.

El valor del fichaje alcanzó cerca de 30 millones de euros, una cifra económica muy adecuada para las difíciles circunstancias financieras del club en comparación con los elevados precios de los delanteros en el mercado europeo.

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El fin del mercado: la crisis continúa

A pesar del fichaje de Adeyemi, el mercado estival terminó y el Barcelona entró en la temporada actual sin fichar a un delantero destacado capaz de compensar a Lewandowski y Torres, o incluso de superarlos.

El Barcelona cerró el fichaje del brasileño Gabriel Jesus, procedente del Arsenal, en medio de grandes temores por que el jugador se viera afectado por las numerosas lesiones que sufrió en las últimas temporadas y que perjudicaron gravemente su trayectoria.

También se recurrió al egipcio Hamza Abdelkarim en el primer equipo, quien llamó poderosamente la atención durante la pretemporada, pero Flick no cuenta con él de forma principal en los partidos oficiales dada su corta edad y su poca experiencia.

Flick está preparando a Abdelkarim para que se convierta en el delantero centro titular del Barça en el futuro.

La incorporación de Jesus y el ascenso de Abdelkarim representan una solución temporal para una crisis que preocupó a todos en el club catalán.

La ingeniería del táctico y la explosión de Raphinha

Ante este apuro, se manifestó el genio de Hansi Flick al idear soluciones tácticas mágicas que cambiaron por completo la imagen del equipo durante la primera etapa de la temporada actual.

Flick trabajó para aprovechar de forma óptima a Karim Adeyemi, que se integró rápidamente con el equipo, y el técnico explotó su velocidad y su habilidad situándolo en varias posiciones, la más destacada de ellas actualmente la banda izquierda.

En 7 partidos, Adeyemi marcó 3 goles y dio dos asistencias, pero contribuyó con fuerza a diversificar el juego y a abrir espacios para el resto de jugadores, lo que evidencia su gran papel con el Barça esta temporada.

Contar con Adeyemi en la posición de extremo izquierdo le dio a Flick la oportunidad de trasladar a Raphinha al interior y desempeñar el papel de delantero centro.

Y Raphinha demostró una eficacia excepcional en su nueva posición, pues aprovechó sus inteligentes desmarques y su olfato goleador para convertirse en el máximo goleador de LaLiga, y liderar al Barcelona hasta poseer uno de los arsenales ofensivos más feroces de Europa.

En 6 partidos de LaLiga, Raphinha marcó 9 goles para encabezar la tabla de goleadores, además de dos goles en la Liga de Campeones de Europa, situando su cuenta en 11 goles en 7 partidos con 3 asistencias.

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Un arsenal ofensivo letal para el Barça

El Barcelona comenzó la temporada en medio de temores de la afición por que el equipo se viera afectado por la ausencia de un delantero centro, pero lo que ocurrió superó todas las expectativas.

El Barcelona logró marcar 5 goles o más en 5 de los 7 partidos que ha disputado esta temporada en LaLiga y la Liga de Campeones de Europa.

El total de lo que ha marcado el equipo desde el inicio de la temporada alcanzó los 33 goles, a un promedio de cerca de 4,7 goles por partido, un promedio que revela la magnitud de la fuerza del ataque del conjunto catalán, que devora a sus rivales.