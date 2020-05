La Gata Fernández encendió la polémica: “La historia grande de River es de Gallardo para acá”

Surgido en las inferiores del Millonario, el actual jugador de Estudiantes no dudó al referirse al club de sus inicios. ¿Cómo caerá su frase?

Gastón Fernández conoce bien a River: nació futbolísticamente en las inferiores del club de Núñez y es amigo de Marcelo Gallardo, quien más de una vez contó que lo quiso tentar para jugar en sus equipos. Sin embargo, esta vez la "Gata" encendió una polémica, quizás sin pensarlo.

En una nota con el diario Clarín, el atacante de reflexionó sobre su paso por el Millonario. "Tengo la sensación de que no le debo nada a River ni River a mí. En mi corazón está el gol a Boca en el Apertura 2004 y el año y medio que fui protagonista de un equipo muy bueno: el club me marcó a fuego", sostuvo.

Pero no todo fueron flores, porque también deslizó una frase un tanto cuestionable: "La historia grande de River es de Marcelo para acá", sentenció. Lejos de echarse para atrás, cuando el periodista le sugirió que era una "frase fuerte", redobló la apuesta y explicó el por qué.

"Es tan solo mi opinión. Y no habló solo de lo futbolístico, ojo. La historia de River es enorme y de las más fuertes del mundo, pero el proceso de Marcelo supera todo. Hace mucho que no voy a Ezeiza, pero todos me dicen que parece un predio europeo. Ahí está la mano de Marcelo, su cabeza, su planificación a futuro. Lo mismo en el Monumental y con el trabajo que realiza con los juveniles. En Estudiantes pasa lo mismo con Verón: son tipos que ponen el amor por el club por encima de todo y merecen ser destacados", finalizó.