El brasileño Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid, ha definido su postura respecto a la renovación con el club blanco, después de confirmar a sus agentes su deseo de continuar en el Santiago Bernabéu, subrayando que su marcha solo estaría sobre la mesa en un único caso: que sienta que el club ya no quiere que siga.

Vinícius afirmó durante las negociaciones, según recogió el diario brasileño "Globo", que su decisión sobre su futuro con el Real Madrid es clara: "Solo me iré del Real Madrid si siento que no me quieren. Este es mi club", en un mensaje que reflejó el vínculo del jugador con el equipo que ha sido testigo de su explosión y de su transformación en una de las máximas estrellas del fútbol mundial.

La postura del delantero brasileño llegó en un momento en el que las negociaciones para renovar su contrato habían atravesado una situación de complejidad que se prolongó durante meses, debido a las discrepancias entre ambas partes sobre los detalles económicos del nuevo acuerdo, encabezados por el valor de la prima de fichaje y algunas cláusulas ligadas al rendimiento, ante la proximidad del final de su contrato actual en junio de 2027, algo que colocó a la directiva del club ante la necesidad de resolver el asunto para evitar perder a uno de los elementos más importantes del equipo sin contraprestación tras una sola temporada.

Los informes confirmaron que Vinícius no puso ninguna condición relacionada con el cambio de sus derechos de imagen, y que sus exigencias económicas tampoco fueron el factor principal en su postura, ya que el jugador se centró en su deseo de continuar su carrera con el Real Madrid, el club que considera su casa, lo que contribuyó a acercar posturas entre ambas partes y alcanzar un acuerdo definitivo.