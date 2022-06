La fotografía económica de los clubes de LaLiga: pérdidas, "fair play" y capacidad para fichar

Antes del 30 de junio, fecha de cierre del ejercicio contable, esta es la situación de los clubes de Primera

Se acerca el 30 de junio, la fecha señalada para cerrar el ejercicio contable en los clubes de Primera División. ¿Cuál es el estado de salud financiera de los clubes? En GOAL analizamos qué clubes están excedidos en su "fair play", cuáles han presentado pérdidas, cuáles tendrán serios problemas para fichar y cuáles tendrán que aplicar el famoso "antes de fichar, hay que vender". Esta es la fotografía económica, club por club, antes del 30 de junio de 2022:

ALMERIA. Con el respaldo financiero de Turki y el ascenso a Primera, la situación de la economía del club es bastante buena. Sin alardes, pero sólida. La venta del delantero Sadiq podría incluso mejorar su margen de maniobra en cuanto al “fair play” financiero para poder inscribir nuevos futbolistas y consolidarse en Primera.

ATHLETIC CLUB. A pesar de cerrar el ejercicio contable con unas pérdidas de 4 millones aproximadamente, el Athletic Club está en una situación muy favorable. No tiene deuda, no está excedido en su “fair play” y tiene suficiente músculo económico para afrontar cualquier posible compra en su reducido mercado.

ATLÉTICO DE MADRID. Está excedido en su “fair play” y el presidente del club reconoció que deben vender por 40 millones de euros. Después de 10 temporadas seguidas en UCL, la canción del verano es un clásico para los aficionados del Atleti: “Para poder fichar, antes hay que vender”. Más allá de la llegada de Witsel y el fichaje de un lateral como prioridad, en el Atleti saben que no pueden dar pasos en falso. En el club confían en rebajar masa salarial y cerrar el patrocinio del nuevo “naming” del estadio, lo que les inyectaría una cantidad aproximada o superior a los 50 millones por 5 temporadas, que era lo que pagó en su día “Wanda”. Eso ayudaría a darles margen salarial para poder inscribir jugadores. Cabe puntualizar que, con una deuda financiera neta de más de 500 millones de euros, el Atleti tuvo que ejecutar una ampliación de capital para poder sostener en pie al club.

Barça: a la espera de las famosas "palancas"



FC BARCELONA. Con fondos propios negativos, un límite salarial de -144 millones y la ruinosa herencia recibida, el Barça está a la espera de activar las ya célebres “palancas” económicas para salir de la UCI. La venta del 10% de los derechos de TV está cerca. Faltaría poder vender otro 10% de esos derechos y el 49% de ‘BLM’. Ese sería el aire fresco que permitiría al club, entre créditos y préstamos, poder sanear su maltrecha economía y acudir al mercado para fichar jugadores. Hasta entonces, el club sigue excedido en su “fair play”, se rige por la regla del ‘1 a 3’ (por cada euro que gaste en fichar debe generar un ahorro de tres) y sigue necesitando rebajar masa salarial, a base de vender jugadores y de firmar renovaciones a la baja.

El Betis no puede dar pasos en falso

REAL BETIS. El cuadro bético está excedido en su “fair play” financiero y admite que debe vender jugadores antes del 30 de junio por unos 25 millones de euros, para no incurrir en pérdidas al cierre contable de la presente campaña. La prioridad del Betis es conseguir ventas para no tener problemas en su límite de coste salarial.

CÁDIZ CF. La situación económica del Cádiz no es la ideal, pero sí goza de una salud financiera bastante estable. En el club no se harán grandes dispendios en materia de fichajes y se espera poder cerrar alguna que otra buena venta este julio. Cabe recordar que el club ha ejecutado tres ampliaciones de capital en cinco años.

RC CELTA. En Balaídos la situación financiera no es angustiosa, como sí lo fue durante la pandemia. El club mantendrá el equilibrio en sus cuentas este verano y tras las ventas de Néstor Araujo y presumiblemente, Orbelín Pineda, hará “caja” y podrá afrontar diferentes contrataciones para afrontar la próxima temporada.

ELCHE CF. El cuadro ilicitano está en una situación excelente a nivel económico. Presentó un beneficio contable de más de 10 millones de euros, estará otro año más en Primera y sabe que tendrá buenas ofertas por varios de sus jugadores (Boyé, Mojica, Guti). En teoría, podrá moverse sin problemas en el mercado, porque no tendrá restricciones. Si nada cambia, seguirá teniendo uno de los límites de coste salarial más bajos de Primera, pero sí tendrá “manos libres” para poder inscribir jugadores sin problemas.

RCD ESPANYOL. El club perico prevé pérdidas por casi 9 millones de euros, pero aún así confía en poder moverse con cierto margen en el mercado de fichajes. De momento, ya han llegado Brian Oliván y Joselu Mato. Una buena venta de Raúl De Tomás podría disparar las posibilidades del cuadro blanquiazul en el mercado, para reforzarse con ese dinero y poder reinvertir en la plantilla.

GETAFE CF. Uno de los clubes más envidiados de Primera por su contexto económico. No se gastó el dinero de CVC, no usó ese 15% para fichar y tras las ventas de Hugo Duro o Olivera, está en una situación privilegiada para moverse en este mercado. No tiene ninguna necesidad de vender e incluso podría fichar a algún jugador por una cantidad importante.

GIRONA. Tras la ampliación de capital y el ascenso en el play-off, el Girona afronta este verano de una manera calmada. No tiene grandes urgencias y aunque seguirá manteniendo un perfil de austeridad, sí podrá moverse en el mercado. Recibirá un aumento del dinero a cobrar por parte de los derechos de TV, que serán recibidos como agua de mayo.

MALLORCA. Superados los “años de plomo” y el famoso concurso de acreedores, el Mallorca ha conseguido tener un modelo sostenible. Ha ejecutado la opción de compra por Pablo Maffeo y podrá seguir reforzándose en el mercado con cierto margen. No tiene urgencias por vender, aunque en el club no descartan algún traspaso a la Premier.

RAYO VALLECANO. Seguirá teniendo uno de los límites salariales más bajos de Primera, pero no estará estrangulado por problemas con el “fair play”. Aunque ha cerrado este ejercicio contable con pérdidas, podrá moverse en el mercado. Y si logra una buena venta, podrá reinvertir ese dinero en algún que otro refuerzo.

El Madrid, el club con mejor salud financiera





REAL MADRID. Sólo Real Madrid y Bayern, en plena pandemia, lograron presentar un balance económico sin pérdidas. Ese equilibrio, unido al músculo financiero del propio club, les ha permitido, tras el “no” de Mbappé, poder fichar a Tchouaméni (80 millones fijos más variables que podrían llegar a 20 “kilos) y Rüdiger, que llega sin coste de traspaso, pero con un salario alto y una buena prima de fichaje. Aunque están previstas algunas salidas, ventas y cesiones, el Real Madrid tiene un estado de salud financiero envidiable. De hecho, si quisiera, incluso podría afrontar otro fichaje por unos 100 millones, sin tener problemas financieros, ni tener que vender jugadores. No tiene ningún problema con su “fair play”.

ATLÉTICO OSASUNA. Es uno de los clubes más saneados de Primera División. Durante años es un ejemplo de gestión económica. Y aunque este curso pueda cerrar con ligeras pérdidas, podrá moverse con libertad en este mercado, donde no tiene urgencias presupuestarias para desprenderse de jugadores.

REAL SOCIEDAD. Uno de los clubes con más margen de maniobra de Primera. Así lo demuestra el hecho de que hayan sido competitivos y hayan podido cerrar la compra de un talento como Ali-Cho por 12 millones de euros. En teoría, no tendrán ningún tipo de problema en este mercado y tendrán “manos libres” para fichar y poder inscribir.

SEVILLA FC. Calma en Nervión. Tras las ventas de Diego Carlos (35 M€) y Pozo (3 M€), el club ha cuadrado el ejercicio contable 2021-22. Se buscará aligerar masa salarial y saldrán varios jugadores, pero en Sevilla están contentos con el devenir del club y en un mercado a la baja, podrán moverse para seguir potenciando la plantilla. La posible venta de Koundé por una cifra en torno a los 60-65 millones les haría estar en una posición muy cómoda. Su "fair play" financiero podría seguir siendo el segundo más alto de LaLiga, como el curso pasado.

Valencia CF, una situación realmente dramática

VALENCIA CF. Situación dramática. Sin duda, el club con más problemas de toda la Primera División. Más allá de la desafección del aficionado hacia Peter Lim y del asunto del Nuevo Mestalla, que sigue paralizado y bloqueado, el panorama del Valencia es terrible. Con fecha 30 de junio tiene obligación presupuestaria de vender futbolistas por 60 millones de euros. Las ventas de Guedes, Soler y Gayà están paralizadas y no aparece ningún comprador que aporte un dinero que el club ché necesita como el comer. Si se cierran sus cuentas con pérdidas, eso se restaría automáticamente de su “fair play” financiero, lo que podría condenar aún más al club a la hora de firmar e inscribir jugadores, quedando muy debilitado. Excedido en su “fair play” y sin ofertas en firme, el Valencia está al límite. A efectos contables, la deuda del Valencia antes de junio de 2023 es de 70,5 millones. Sin embargo, 16,5 millones de euros corresponden al préstamo que brindó Peter Lim y que ya ha aplazado en dos ocasiones ante la imposibilidad de poder cobrarlos. Pinta feo.

REAL VALLADOLID. Tras el meritorio ascenso, en Pucela no están agobiados. En el anterior curso se llevó a cabo una política de contención de gasto y con el aumento del dinero que recibirán por los derechos de TV esperan tener un verano tranquilo, donde podrán mantener su política de equilibrio entre inversiones y desinversiones.

VILLARREAL. Su gran temporada pasada (semifinales de Champions) sirvió para generar ahorros y plusvalías. Sin embargo, este año no competirá en Liga de Campeones, sino en la Conference League, lo que supondrá minorar sus ingresos. El club aplicará el famoso “para comprar, antes hay que vender”. Se esperan ofertas de clubes ingleses por algunos de sus mejores jugadores. Habrá que hacer un par de buenas ventas para cuadrar balance.