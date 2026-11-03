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Dirk Kuyt, entrenador interino del Fenerbahçe, espera con ilusión un reencuentro especial en la Champions League cuando su equipo reciba en Kadikoy a su antiguo club, el Liverpool. El icono neerlandés instó al gigante turco a aprovechar su pasión y el apoyo de su afición para enderezar la temporada.

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Kuyt asume el mando de forma interina para una gran noche europea

Dirk Kuyt, antiguo ídolo de la afición del Liverpool, dirigirá al Fenerbahce como entrenador interino en el duelo del miércoles contra el Liverpool en la Champions League de la UEFA, que se disputará en el Chobani Stadium. Kuyt asumió el cargo tras la dimisión de Ismail Kartal a principios de esta semana.

El gigante turco recibe al equipo de Andoni Iraola con la intención de poner fin a una mala racha, después de sufrir dos derrotas consecutivas en la Super Lig y sumar solo un punto en sus tres primeros partidos europeos.

Por el contrario, el Liverpool viaja a Estambul con un pleno de tres victorias en tres partidos en la fase de la Champions League de esta temporada.

El exjugador del Liverpool espera con ilusión un reencuentro especial en Europa

Antes del emotivo encuentro, Kuyt reconoció lo especial que será para él dirigir a un equipo contra su antiguo club. «Llegar a la Champions League después de 18 años fue muy importante para el Fenerbahce. Cuando alcanzas ese nivel, sabes que vas a jugar contra equipos muy impresionantes», afirmó Kuyt.

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«Estaba muy ilusionado después del sorteo. Estaba muy claro que sería una situación muy especial. Mañana será muy importante para mí, pero ahora mismo lo que importa es el club».

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«Mañana tenemos una gran oportunidad para demostrar lo que valemos. También es una gran oportunidad para mí, jugar contra dos equipos que son muy importantes para mí», añadió el neerlandés.

Kuyt pide pasión y confía en el apoyo de Kadikoy

Kuyt descartó que hubiera preferido jugar fuera de casa e insistió en que el intenso ambiente de Kadikoy será la principal arma del Fenerbahce. «No. Quiero ver al Liverpool en Kadikoy. Es una gran oportunidad para el Fenerbahce, para los jugadores. Tenemos un plan muy bueno y debemos creer en él», declaró Kuyt.

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«Si podemos ponerlo en práctica con pasión y energía... Nuestra afición estará con nosotros y esa será nuestra mayor ventaja».

«Nadie que quiera al Fenerbahce está contento con la situación actual, pero mañana tenemos una gran oportunidad. Contamos con jugadores que han ganado la Champions League y el Mundial», señaló.

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El entrenador interino se centra únicamente en lograr el éxito sobre el terreno de juego

Sobre su situación como entrenador, Kuyt aclaró que el encargo de la directiva abarca los próximos partidos y expresó su plena confianza en los responsables del club. «El club me pidió que me hiciera cargo de los partidos contra el Goztepe y el Liverpool. Espero que mañana por la noche nos vaya bien», explicó Kuyt.

«Tengo mucha confianza en nuestro presidente. Tome la decisión que tome, estoy seguro de que será buena. No me meto en este tipo de conversaciones sobre entrenadores».

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«Ahora mismo quiero centrarme en el partido de mañana», concluyó Kuyt antes de su debut como entrenador en Europa.