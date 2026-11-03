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Dirk Kuyt, entrenador interino del Fenerbahce, espera con ilusión un reencuentro especial en la Champions League cuando su equipo reciba a su antiguo club, el Liverpool, en Kadikoy. El ídolo neerlandés instó al gigante turco a aprovechar su pasión y el apoyo de su afición para dar un vuelco a la temporada.

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Kuyt asume el mando interino para una gran noche europea

Dirk Kuyt, exjugador muy querido por la afición del Liverpool, dirigirá al Fenerbahçe como entrenador interino en el duelo de la Champions League de la UEFA del miércoles contra el Liverpool en el Chobani Stadium. Kuyt asumió el cargo tras la dimisión de Ismail Kartal a principios de esta semana.

El gigante turco recibe al equipo de Andoni Iraola con la intención de poner fin a una mala racha, después de dos derrotas consecutivas en la Superliga turca y de sumar solo un punto en sus tres primeros partidos europeos.

Por su parte, el Liverpool viaja a Estambul con un pleno de tres victorias en tres partidos en la fase de la Champions League de esta temporada.

El exjugador del Liverpool afronta con ilusión un reencuentro especial en Europa

Antes del emotivo encuentro, Kuyt reconoció lo especial que será para él dirigir a un equipo contra su antiguo club. «Llegar a la Champions League después de 18 años era muy importante para el Fenerbahçe. Cuando alcanzas ese nivel, sabes que vas a jugar contra equipos muy impresionantes», afirmó Kuyt.

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«En cuanto salió el sorteo, me hizo mucha ilusión como miembro del cuerpo técnico, porque todo el mundo sabe lo mucho que significan para mí el Fenerbahçe y el Liverpool».

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«Por supuesto, mañana será una ocasión muy, muy especial para mí. Pero, en la situación en la que estamos, yo no soy lo importante. Lo importante es el club», añadió el entrenador interino.

Kuyt pide pasión y confía en el apoyo de Kadikoy

Kuyt rechazó que prefiriese jugar fuera de casa e insistió en que el intenso ambiente de Kadikoy será la principal arma del Fenerbahçe. «No. Quiero ver al Liverpool en Kadikoy. Es una gran oportunidad para el Fenerbahçe y para los jugadores. Tenemos un plan muy bueno y debemos creer en él», declaró Kuyt.

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«Si podemos llevarlo a la práctica con pasión y energía... Nuestra afición estará detrás de nosotros y esa será nuestra mayor ventaja».

«Nadie que quiera al Fenerbahçe está contento con la situación actual, pero mañana tenemos una gran oportunidad. Tenemos jugadores que han ganado la Champions League y el Mundial», señaló.

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El entrenador interino se centra únicamente en lograr un buen resultado

Sobre su situación como entrenador, Kuyt aclaró que el encargo de la directiva abarca los próximos partidos y expresó su plena confianza en los dirigentes del club. «El club me pidió que me hiciera cargo de los partidos contra el Goztepe y el Liverpool. Espero que mañana por la noche nos vaya bien», explicó Kuyt.

«Tengo mucha confianza en nuestro presidente. Tome la decisión que tome, estoy seguro de que será buena. No participo en este tipo de conversaciones sobre entrenadores».

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«Ahora mismo quiero centrarme en el partido de mañana», concluyó Kuyt antes de su debut como entrenador en Europa.