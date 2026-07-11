La Fiorentina bate el récord de traspasos y vuelve a respaldar con hechos sus ambiciosas declaraciones

Tras una temporada discreta, la Fiorentina quiere volver a la zona media-alta de la Serie A. La Viola, que terminó decimoquinta, batió el sábado su récord de traspaso con el fichaje de Arthur Atta. Pero el centrocampista francés no es la única incorporación reciente.

Esta semana nombró entrenador a Fabio Grosso, héroe del Mundial 2006, para iniciar la remontada. Antes ya había fichado a Radu Dragusin.

Dragusin, que apenas jugó en el Tottenham, llegó cedido y se hará obligatorio su fichaje por 25 millones si alcanza ciertos partidos.

Además, han fichado de forma definitiva a Marco Brescianini (10 millones, Atalanta) y Giovanni Fabbian (13 millones, Bolonia), quienes ya jugaron cedidos la temporada pasada en el Artemio Franchi.

Después fichó al central zurdo Viery por 15 millones (más 2 en variables) al Grêmio. El sábado se oficializó el fichaje más caro: Atta llega del Udinese por 25 millones, el 70 % de sus derechos.

Atta, de 23 años, era uno de los motores del Udinese y, aunque otros clubes italianos lo seguían, ha elegido la Fiorentina. Con bonus, el paquete total alcanza los 40 millones de euros.

El anterior récord lo tenía Nico González, fichado en 2021 al Stuttgart por 27 millones. Roberto Piccoli, por quien se pagaron 25 millones la temporada pasada, ahora es el tercero más caro.

Además, la Fiorentina está a punto de fichar a Álex Jiménez, del AFC Bournemouth; el español fue cedido la temporada pasada al filial tras un supuesto contacto con un menor.

La Fiorentina puede ficharlo al final de esta temporada por unos veinte millones. En total, el gasto en los jugadores mencionados superará los cien millones de euros.

Así, el director deportivo, Fabio Paratici, cumple su promesa de construir una Fiorentina «competitiva y sostenible».

El club cuenta con el respaldo financiero de su propietario, Giuseppe Commisso, hijo del magnate de los medios de comunicación Rocco Commisso, fallecido en enero.