La prensa internacional celebra la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, un duelo de campeones que promete ser histórico tras superar ambos grandes obstáculos.

Argentina aspira a su cuarto título, y España a su segundo.

Tras eliminar a Francia e Inglaterra, la prensa española lo calificó como el “Nacional de ensueño”, con estrellas como Lionel Messi y Lamine Yamal, en un duelo de enorme peso deportivo e histórico.

La final de ensueño y el enfrentamiento histórico

El diario español «Marca» la calificó como «la final más bonita del mundo», al reunir a dos selecciones con calidad, carácter y ambición propias de una Copa del Mundo.

Para el diario AS es «la final de ensueño», un duelo entre dos de las mejores selecciones del mundo con estilos distintos y la misma ambición.

En Cataluña el tono fue más emotivo por el duelo entre la exestrella del Barcelona, Lionel Messi, y la actual promesa, Lamine Yamal.

Sport tituló: «Una final frente a Messi... ¡Increíble!», recordando la foto que hace 19 años unió al astro con el joven talento.

Mundo Deportivo habló de un «enfrentamiento de gigantes» y recordó que Messi vuelve a llevar a Argentina a la final para defender el título de 2022, ahora ante España.

«Los inmortales»

En Francia, L’Équipe destacó la fuerza mental de Argentina con el titular «Los inmortales».

El diario francés destacó la capacidad de Argentina para sobreponerse a las adversidades y llegar a la final por segunda vez consecutiva, demostrando que el campeón del mundo mantiene su nivel.

Lautaro se convierte en héroe

En Italia se elogió al delantero Lautaro Martínez, autor del gol decisivo que llevó a Argentina a la final.

La Gazzetta dello Sport tituló: «Lautaro, el dios», con una foto del delantero llorando, y recordó que el jugador del Inter pasó de suplente a héroe al dar el pase a la final.

Sky Sport Italia destacó que su cabezazo decisivo bastó para llevar a Argentina a la final y mantener viva la defensa del título.