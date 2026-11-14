La final del Mundial 2030 se convierte en una cuestión de Estado: feroz batalla entre Barcelona, Madrid y Marruecos

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El estadio Spotify Camp Nou en Barcelona, el estadio Santiago Bernabéu en Madrid y el estadio Hassan II en Casablanca: tres estadios, tres ciudades y dos países que compiten por albergar los partidos de fútbol más importantes y que más atraen los focos a nivel mundial.

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El diario Sport señaló, en un extenso reportaje, que la pugna por albergar la final del Mundial 2030 se ha convertido en una batalla política y diplomática, que se espera que se prolongue al menos un año más.

Y pese a que no se ha fijado una fecha para tomar la decisión, no se espera que el anuncio de la ciudad ganadora llegue antes de 2028.

Desde el punto de vista oficial, nada ha cambiado desde julio de 2024, cuando las federaciones de España, Portugal y Marruecos presentaron su candidatura conjunta, que incluía los tres estadios como aspirantes a albergar tanto el partido final como el de inauguración.

Pero esa candidatura incluía también a las ciudades de Málaga y La Coruña entre las sedes del torneo, antes de que ambas ciudades se retiraran de la participación, mientras que San Sebastián y Bilbao mostraron dudas al respecto, y Valencia y Vigo buscan sumarse tras haber sido descartadas en un primer momento.

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La FIFA visita los estadios españoles

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La FIFA ha estado presente oficialmente en la fase previa a la aprobación de la lista definitiva de estadios sede, algo que se espera que ocurra durante el primer semestre del próximo año. Con este fin, el organismo internacional está volviendo a visitar todos los estadios de los tres países.

Durante las dos últimas semanas, la FIFA ha iniciado una nueva ronda por las ciudades españolas, que incluyó visitas a los estadios Camp Nou y Bernabéu. Y durante su reunión con la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, presidente de la federación española, comunicó a los enviados de Gianni Infantino que no contempla la posibilidad de que la final se dispute fuera de España.

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A lo largo de los más de dos años transcurridos desde la presentación oficial de la candidatura, las federaciones y las instituciones políticas de España han mostrado su convicción de que el partido final se celebrará en alguna de sus ciudades.

Es más, el Gobierno marroquí anunció hace unos meses que el asunto ya estaba zanjado, antes de verse obligado a rectificar su postura tras el revuelo que provocó la declaración.

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Hasta ahora sigue sin estar claro qué instancia dentro de la FIFA tomará la decisión final. Los estatutos del organismo establecen que el Consejo de la FIFA, el órgano ejecutivo que cuenta con 37 miembros elegidos por las federaciones nacionales, se encarga de determinar el calendario de los partidos de las fases finales en cuanto a fechas y estadios, pero no aclara si esta competencia incluye también la designación del estadio del partido final.

El precedente del Mundial 2026

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El precedente más reciente no ayuda a disipar la incertidumbre que rodea la decisión. En febrero de 2024, la FIFA anunció que la final del Mundial 2026 se disputaría en Nueva York y Nueva Jersey, y no en Dallas, la otra ciudad que aspiraba a albergar el partido.

Manuel Zubiria, director de competiciones de la FIFA, confirmó que la decisión fue objeto de un amplio debate, hasta casi dos días antes, si no fue hasta la noche anterior, lo que indica que el Consejo de la FIFA no fue la instancia que tomó la decisión.

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¿Quién la tomó entonces? La creencia extendida es que fue el propio Gianni Infantino quien tomó la decisión en colaboración con su círculo más cercano.

El proyecto inicial de la candidatura de España, Portugal y Marruecos, encabezado por la Federación Española de Fútbol bajo la presidencia de Luis Rubiales, situaba al estadio Santiago Bernabéu a la cabeza de las opciones para albergar el partido final.

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Pero durante el mandato de Louzán al frente de la federación española, se colocó al estadio Camp Nou en el mismo nivel de preferencia, con el énfasis en que lo más importante es que el partido se celebre en una ciudad española. En cuanto al Gobierno de Pedro Sánchez, no ha anunciado públicamente su apoyo a ninguna de las dos ciudades.

Durante los próximos meses, se espera que España y la Federación Española de Fútbol definan su postura a favor de una de las dos opciones, al menos durante las negociaciones específicas que se llevarán a cabo con la FIFA, en un intento de impedir que Casablanca sea elegida para albergar el partido final.

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¿Y cuál de las dos ciudades se llevará el apoyo español? Eso es algo que aún no está claro, y es probable que el asunto esté directamente ligado al resultado de las elecciones generales.

Y pese a que son las federaciones nacionales, y no los gobiernos, las instancias que presentan oficialmente las solicitudes para organizar los torneos, la política desempeña un papel decisivo en este asunto. Ello se debe, entre otras cosas, a la imposibilidad de organizar un torneo de esta magnitud sin la cooperación efectiva y la participación directa de las instituciones públicas.

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Ningún partido político ha anunciado su apoyo a una de las dos grandes ciudades españolas en detrimento de la otra, pero los partidos sí han adoptado posturas claras respecto a la organización conjunta con Marruecos.

El Partido Popular español incluyó en su programa electoral un compromiso de que España no organice el Mundial 2030 si la final se disputa en el estadio Hassan II.

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Louzán, expresidente de la Diputación de Pontevedra por el Partido Popular, y que también ocupó otros cargos, rechazó esta posibilidad cuando se le planteó, afirmando: «España ha firmado acuerdos con el resto de países y con la FIFA para organizar este Mundial».

En cuanto a los partidos Sumar, Podemos y Vox, estos han exigido directamente dar marcha atrás en la participación en la organización del Mundial con Marruecos. Pero esta propuesta no llegó a la fase de debate ni de votación antes de la disolución del Parlamento.

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La posible reelección de Infantino

Y quizás haya otras elecciones más importantes para este asunto, las de la presidencia de la FIFA previstas para el mes de marzo.

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Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la federación española, dijo: «Si Infantino continúa en su cargo, las posibilidades de que España albergue la final del Mundial 2030 serán escasas».

España y Portugal no se han sumado a la ola de rechazo público que han mostrado la mayoría de las federaciones europeas y la UEFA hacia Infantino, pero podrían acabar pagándolo.

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El motivo radica, en particular, en que Marruecos es uno de los aliados más fieles del dirigente suizo, y no oculta las muestras de agasajo y reconocimiento con las que lo rodea.

A cambio, Infantino ha correspondido, durante los últimos años, con la inauguración de la oficina de la FIFA en África en la capital marroquí, Rabat, así como con la celebración de la reunión que hará que la capital marroquí acoja el acto de su posible reelección como presidente del organismo internacional.