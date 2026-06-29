La FIFA zanja la polémica sobre las acusaciones de amaño del resultado del partido entre Argelia y Austria

La FIFA ha decidido no investigar las acusaciones de amaño en el partido del Mundial entre Austria y Argelia.

Algunos medios aseguraron que ambos equipos pactaron el empate en su último partido de grupo para avanzar juntos a la siguiente ronda.

El encuentro terminó 3-3: Austria igualó en el 96, tres minutos después del gol de Riyad Mahrez que había puesto a Argelia por delante.

La jugada duró cinco minutos y contó con 110 pases consecutivos, lo que podría haber eliminado a Austria.

El ambiente, ya tenso, estuvo a punto de empeorar cuando Marco Arnautović discutió con el banquillo argelino y levantó las manos con rabia.

Al final, el equipo de Ralf Rangnick quedó segundo y Argelia tercera, avanzando ambas a la siguiente ronda.

Según el diario británico «Mirror», algunos críticos alegaron que el resultado se amañó, pues Argelia permitió el empate en el último minuto.

Según «Mirror», la FIFA rechazó las acusaciones y no sospecha de amaño.

Rangnick, seleccionador de Austria, rechazó la idea, pero Mahrez avivó las sospechas al admitir que el final le pareció extraño.

Riyad Mahrez, exjugador del Manchester City, admitió: «Fue un poco extraño. Estábamos jugando por las bandas y ellos se replegaban, pero en el último minuto uno de ellos pasó el balón, se giró y tuve que moverme. El balón llegó ante el portero y tenía que marcar». Es una situación extraña, pero así es el fútbol y debo respetarlo. Para Austria fue bueno marcar y clasificarse. Lo importante es que ambos pasamos».

En la siguiente ronda la Austria se medirá a España, campeona de Europa, y, de sorprender, podría enfrentarse a Portugal o Croacia.

Argelia, por su parte, se medirá a Suiza y, de seguir ganando, podría cruzarse con Argentina en cuartos.