La FIFA vuelve a golpear a Marruecos: niega haber prometido la final del Mundial 2030 al estadio Hassan II

En una respuesta contundente y tajante, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) negó de forma rotunda la existencia de cualquier acuerdo o promesa a Marruecos para acoger la final del Mundial 2030, poniendo fin a la polémica que desató Fouzi Lekjaa y avivando aún más las dudas sobre el uso del expediente del Mundial como una baza en la lucha de poder dentro de la FIFA.

El desmentido oficial llegó tras unas llamativas declaraciones de un alto responsable del fútbol marroquí, en las que aseguró que el partido más importante del torneo dentro de cuatro años se disputará sobre el césped del gran estadio Hassan II de Casablanca, que todavía se encuentra en construcción.

Una declaración electoral que desconcierta a la FIFA

Según reveló el diario español «Marca», citando a un portavoz oficial de la FIFA, la respuesta fue escueta y tajante: «Como se anunció el 5 de agosto de 2026, la FIFA tomará una decisión en el momento oportuno».

El autor de las declaraciones fue Fouzi Lekjaa, una de las figuras más destacadas del fútbol marroquí, que ocupa además el cargo de viceministro de Finanzas, y que realizó estas manifestaciones durante un mitin electoral del partido liberal Autenticidad y Modernidad (PAM), que desarrolla hoy su campaña electoral.

La declaración de Lekjaa no fue la primera de su tipo. Justamente un mes antes, el 5 de agosto, el diario británico «The Times» publicó un impactante informe según el cual el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofreció a Marruecos acoger la final a cambio de su apoyo, lo que llevó entonces a la FIFA a responder con la misma frase: «Es incorrecto y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA haya hecho promesa alguna sobre el lugar donde se celebrará la final del Mundial 2030».

Y hoy, tan solo un mes después, la FIFA se ve obligada a repetir literalmente la misma respuesta a la misma persona.

La lucha de influencias eclipsa al Mundial

Este titubeo pone al descubierto la magnitud de la crisis interna que sacude a la FIFA, derivada de su polémico proyecto de vender una parte de los ingresos de los futuros Mundiales a inversores privados, un proyecto que finalmente abandonó ante la feroz oposición de las federaciones europeas y asiáticas.

El diario «The Times» interpretó entonces los acercamientos de la FIFA hacia Marruecos como parte de una batalla por mantenerse en el poder y ganar los votos del continente africano de cara a las elecciones a la presidencia previstas en Rabat.

Cabe recordar que el Mundial 2030 se celebrará en 6 países por primera vez en la historia, ya que España, Portugal y Marruecos acogerán la inmensa mayoría de los partidos, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los tres partidos inaugurales en homenaje al centenario del primer Mundial de 1930 en Montevideo.

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Hasta este momento, la FIFA no ha anunciado oficialmente el reparto de estadios entre los tres países anfitriones principales, por lo que la identidad del estadio del partido final sigue siendo desconocida, y todo lo que se dice no son más que promesas electorales prematuras.