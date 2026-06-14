La FIFA transfiere una suma astronómica al árbitro Omar Artan, descartado para el Mundial

Omar Artan, el árbitro somalí al que se le denegó la entrada en Estados Unidos, recibirá «como de costumbre» la totalidad de su salario del Mundial, según ESPN.

Para Artan iba a ser su primer Mundial, pero a principios de esta semana sus planes se frustraron. Al llegar a Estados Unidos, el árbitro de 34 años fue rechazado y devuelto de inmediato.

El motivo: carecía de visado válido. Había visitado la embajada somalí en Nairobi y planeaba ingresar el lunes con un pasaporte diplomático, pero el plan falló.

Andrew Giuliani, jefe del «Grupo de Trabajo de la FIFA de la Casa Blanca», argumentó: «Tenemos muy buenas razones para no dejarle entrar. Hay grandes preocupaciones. Este hombre tiene vínculos con miembros de la organización terrorista Al-Shabab».

El árbitro rechazó las acusaciones, y la UEFA le designó para la Supercopa de Europa de 2026 entre el París Saint-Germain y el Aston Villa. La FIFA también le respalda.

Según ESPN, cobrará la totalidad de su salario mundialista, aunque las cifras exactas se conocerán tras el torneo.

Según The Times, la prima inicial para los árbitros ronda los 86 000 euros, más entre 2500 y 4500 euros por partido en la fase de grupos y hasta 9000 euros en la eliminatoria. Así que, con suerte, Artan no tendrá que lamentarse durante mucho tiempo.