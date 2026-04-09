La FIFA selecciona a tres árbitros neerlandeses para el Mundial de 2026

Danny Makkelie será árbitro este verano en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, según anunció la KNVB. Rob Dieperink y Dennis Higler actuarán como árbitros asistentes de vídeo (VAR).

Como en el Mundial 2022, le asistirán Hessel Steegstra y Jan de Vries. En 2018 participó solo como VAR.

«Es fantástico que nos hayan seleccionado para el Mundial», comenta Makkelie, de 43 años. «Una fase final mundial es lo más alto a lo que se puede aspirar. Poder volver a arbitrar allí es un gran honor».

«Hemos trabajado mucho en los últimos cuatro años y debemos seguir así. Primero queremos cerrar bien la temporada y luego llegará el Mundial».

Raymond van Meenen, responsable de arbitraje del fútbol profesional de la KNVB, destaca: «Estamos muy orgullosos de que Danny y su equipo hayan sido seleccionados por segunda vez como árbitros para un Mundial. Es algo especial, sobre todo teniendo en cuenta la gran competencia internacional».

«Danny lleva años en la élite y cuenta con amplia experiencia en partidos de máximo nivel. Nuestra tradición arbitral es un estímulo para los más jóvenes y estamos impacientes por ver a su equipo en acción en el Mundial», concluye Van Meenen.

En total, doce árbitros neerlandeses han participado en un Mundial, entre ellos Mario van der Ende (1994 y 1998), Jan Wegereef (2002) y Björn Kuipers (2014 y 2018).