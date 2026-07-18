La FIFA se enfrenta a un proceso judicial tras una grave infracción en el Mundial: «Una forma de delincuencia organizada»

La FIFA podría enfrentar problemas legales por pagos a clubes rusos. Según una investigación de Follow the Money, tras el Mundial 2022 en Catar la entidad abonó dinero a varios clubes vinculados a entidades sancionadas. Expertos jurídicos advierten que la FIFA podría ser objeto de acciones penales.

Mediante el «Club Benefits Programme», la FIFA premia a los clubes que ceden jugadores a las selecciones durante un Mundial. Tras el torneo de Catar, repartió 209 millones de dólares, de los cuales unos 1,2 millones fueron a seis clubes rusos. Se comprobó que cinco de ellos están vinculados a entidades sancionadas por sus propietarios o patrocinadores.

Se trata del Zenit de San Petersburgo, el Dinamo de Moscú, el CSKA de Moscú, el Rubin de Kazán y el Lokomotiv de Moscú. Solo el pago al FK Krasnodar no infringiría las normas de sanciones. Los otros cinco clubes recibieron en total algo más de un millón de euros.

Al tener oficinas en Estados Unidos y sede en Zúrich, la FIFA debe cumplir las sanciones de EE. UU. y la UE, por lo que, según los expertos, no debería haber pagado a entidades vinculadas —directa o indirectamente— a personas o empresas sancionadas.

La abogada y experta en Rusia Heleen Over de Linden lo tiene claro: «No se puede asignar dinero si ello beneficia, directa o indirectamente, a una persona o entidad sancionada». Solo habría excepción si las autoridades competentes lo autorizan, pero no hay constancia de ello.

Tras el Mundial 2026 se repartirán 355 millones de dólares, y los clubes rusos podrían volver a cobrar.

Para los expertos, la FIFA vuelve a entrar en un terreno jurídico peligroso. Over de Linden advierte: «El incumplimiento de las sanciones es una forma de delincuencia organizada internacional y puede castigarse con hasta seis años de prisión».

La FIFA ha rechazado comentar las conclusiones de Follow the Money.