La FIFA responde: ¿ofreció Infantino a Marruecos albergar la final del Mundial 2030?

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) respondió a las informaciones sobre su ofrecimiento a Marruecos para acoger la final del Mundial 2030, con el objetivo de ganarse el apoyo de los africanos antes de las elecciones.

Según lo publicado por el diario británico The Times, Infantino, que se encuentra actualmente en Marruecos, prometió conceder al Reino el derecho a organizar la final del Mundial 2030 en el nuevo estadio Hassan II de la ciudad de Casablanca, a condición de que Marruecos anuncie públicamente su apoyo frente a las crecientes presiones que exigen su marcha.

Marruecos acoge la fase final del Mundial 2030 en asociación con España y Portugal, mientras que tres partidos inaugurales se disputarán en Sudamérica, en conmemoración de los 100 años transcurridos desde la primera edición del torneo.

Marruecos aspira a albergar el partido final en el estadio Hassan II, que tiene una capacidad de 115.000 espectadores y que se espera se convierta en el mayor estadio de fútbol del mundo tras la finalización de su construcción, mientras que el estadio Santiago Bernabéu se considera el competidor más destacado para acoger la final.

Tras la difusión de esas informaciones, la FIFA respondió directamente a ellas, negando haber ofrecido promesa alguna a Marruecos en relación con el partido final del Mundial 2030.

Un portavoz de la FIFA declaró al diario AS: «No es cierto y es engañoso afirmar que el presidente de la FIFA haya hecho promesa alguna sobre la organización de la final del Mundial 2030. La FIFA tomará su decisión en el momento oportuno».

El diario español aseguró que Infantino se reunió este miércoles en Marruecos con su círculo más cercano para aclarar las posturas de cada parte en la crisis, así como para trazar una estrategia con la que recuperar el impulso perdido tras el fallido intento de lanzar el proyecto de venta del 20% del Mundial y del resto de torneos que organiza la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) a diversos fondos de inversión, algunos de ellos vinculados incluso a Trump.

AS afirmó: «El estadio Santiago Bernabéu ha sido durante mucho tiempo el candidato con más opciones para acoger el partido final, sobre todo dada la buena relación entre Infantino y Florentino Pérez. Sin embargo, las estrechas relaciones entre el máximo responsable de la FIFA y Marruecos han puesto en peligro últimamente esa preferencia».

Y continuó: «Mientras las relaciones políticas de la FIFA con Marruecos y sus aliados se han reforzado, sus relaciones con España en este asunto se han debilitado».

Y prosiguió: «De hecho, el último encuentro entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, e Infantino tuvo lugar durante una breve visita a Nueva York hace un año. El presidente de la FIFA no ha visitado España desde que Rubiales era presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Aun así, ha visitado Marruecos cuatro veces en dos años, ha inaugurado allí una oficina de la FIFA y acogerá la próxima reunión del Comité Ejecutivo, en la que también se celebrarán las elecciones, en Rabat».

Y concluyó: «La Federación Española de Fútbol confía en que el partido final se quede en el estadio Bernabéu, que es su opción de entre los dos estadios españoles, aunque últimamente se han vuelto escépticos ante los manejos de la FIFA que se producen entre bastidores».