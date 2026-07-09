La FIFA ha respondido a la polémica por el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Egipto y Argentina, tras las acusaciones de que el arbitraje favoreció al campeón.

Egipto, que ganaba 2-0 hasta el 76’, acabó perdiendo 2-3 y quedó eliminado.

La anulación de un gol egipcio por una supuesta falta y la no concesión de un penalti a Mohamed Salah indignaron a jugadores y cuerpo técnico, que criticaron con dureza al arbitraje.

Mustafa Zico tildó el torneo de «amañado» a favor de Argentina, y el seleccionador Hossam Hassan afirmó que algunos quieren que Argentina y Lionel Messi sigan en la competición por motivos comerciales.

Colina responde

El italiano Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, respondió defendiendo al árbitro francés François Litxer y a su equipo.

En un comunicado de la FIFA, afirmó: «Hasta ahora hemos jugado un 50 % más de partidos que en el Mundial de Catar 2022 y aún quedan ocho encuentros clave».

Y añadió: «En general estamos satisfechos con el nivel arbitral, pero con este gran número de partidos en un periodo de tiempo tan corto es normal que algunas cosas no salgan siempre como se espera. Y cuando eso ocurre, los árbitros están más dispuestos a trabajar con mayor ahínco para estar en las mejores condiciones de cara al siguiente partido».

Y añadió: «El debate constructivo sobre las decisiones arbitrales siempre formará parte del fútbol, pero las acusaciones sin pruebas no tienen cabida en nuestro deporte».

Subrayó que nadie puede cuestionar la imparcialidad de los árbitros del Mundial, pues eso puede llevar a amenazas contra ellos y sus familias, lo cual es inaceptable.

Y añadió: «Nadie puede afirmar que la Comisión de Árbitros de la FIFA esté sujeta a ninguna influencia, ni siquiera por parte del propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Él siempre nos ha brindado todo su apoyo, con la confianza de que trabajamos con total independencia».

Concluyó: «Los árbitros actúan con honestidad y, como jugadores y entrenadores, dan lo mejor de sí».