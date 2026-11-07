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El defensa de Argentina y la Roma Nahuel Molina ha recibido una gran noticia después de que la FIFA accediera a reducir su larga sanción internacional. La sanción se impuso inicialmente tras las escenas caóticas que empañaron el desenlace de la final del Mundial de 2026 a principios de este verano, en la que Argentina perdió 1-0 ante España en la prórroga.

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Prospera el recurso de Molina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha logrado que se reduzcan las sanciones disciplinarias impuestas a Molina. El lateral de la Roma había recibido inicialmente una suspensión de siete partidos y una multa de 77.000 dólares por su participación en el altercado posterior a la final del torneo en East Rutherford.

Tras una revisión formal del incidente, la Comisión de Apelación de la FIFA decidió rebajar la sanción del defensa a cuatro partidos y reducir también su multa a 60.000 dólares.

Camino a la redención

Molina ya ha cumplido buena parte de su sanción. El lateral derecho se perdió las tres victorias de Argentina en los amistosos disputados contra Bolivia, Burkina Faso y Benín en octubre. Con tres partidos ya cumplidos, solo le queda uno de su suspensión revisada de cuatro encuentros.

Pese a la reducción, el defensa quedó fuera de la última convocatoria de Argentina de Lionel Scaloni, anunciada a principios de esta semana de cara a los amistosos internacionales de noviembre contra Uruguay y Costa Rica.

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Se mantiene la presencia de la Serie A

Aunque se redujo la sanción de Molina, se mantuvieron la suspensión de diez partidos y la multa de 90.000 dólares impuestas a Leandro Paredes por su papel en la pelea de la final del Mundial. Pese a que ambos jugadores siguen sancionados, Scaloni continúa apoyándose en futbolistas de la máxima categoría italiana: hay siete jugadores de la Serie A en la última convocatoria de Argentina, mientras el equipo deja atrás el drama del verano.

Entre los convocados figuran Leonardo Balerdi, Matias Soule y Santiago Castro, compañeros de Molina en la Roma, por lo que el club sigue contando con una amplia representación. A ellos se suman Nico Paz y Maxi Perrone, del Como; Mariano Troilo, del Parma; y Franco Mastantuono, de la Fiorentina, para completar el grupo de siete futbolistas de la Serie A.

El rendimiento de Molina y la lucha de la Roma por el título

En su club, Molina ha disputado 11 partidos con la Roma en todas las competiciones esta temporada, con un gol en la Champions League y dos asistencias en la Serie A. Sus actuaciones han contribuido a la buena campaña de la Roma, que ocupa actualmente el tercer puesto de la clasificación de la Serie A con 24 puntos, a solo cuatro del líder, la Lazio.