La FIFA quiere modificar de repente una regla: el cambio debe entrar en vigor antes de las eliminatorias del Mundial

La FIFA quiere cambiar las tandas de penaltis antes de las eliminatorias del Mundial para que sean más justas, según informó Martyn Ziegler, de The Times.

Hoy, primero se sortea la portería y luego el orden de lanzamientos, lo que a veces da ventaja a un equipo en dos momentos, un debate antiguo en el fútbol.

Así ocurrió en la final de la Liga de Campeones: Achraf Hakimi ganó ambos sorteos, lo que, según expertos, favoreció al París Saint-Germain, que acabó venciendo al Arsenal.

La FIFA y la IFAB estudian reducir el sorteo a un único momento.

El ganador elegiría entre lanzar el primer penalti o elegir portería, y el perdedor se quedaría con la opción restante, como en el saque inicial.

La FIFA aspira a implementarlo en este Mundial, por lo que debería anunciarse antes del domingo, cuando comienza la fase eliminatoria.

Si no se logra, la idea se pospondrá.