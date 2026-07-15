La FIFA presenta una medida sin precedentes para obtener ingresos adicionales con la final del Mundial

Para la FIFA, la final del Mundial debe ser el momento culminante del año, tanto deportivo como financiero. Por eso ha introducido un último cambio para aumentar sus ingresos.

Los aficionados pueden pagar 70 euros para optar a entradas para la rueda de prensa previa a la final, incluida en un festival de seguidores en Nueva York, según medios internacionales.

En la rueda de prensa participarán representantes de las dos selecciones finalistas y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Además, se ofrecen sesiones fotográficas con estrellas del deporte a cambio de un pago extra: según The Times, una foto con Rio Ferdinand cuesta unos 150 euros.

«Las sesiones con varios miembros del equipo de los New York Knicks, campeón de la NBA, y con la leyenda del fútbol brasileño Kaká están agotadas», añade el Daily Mail.

La FIFA ha sufrido fuertes críticas por el alto coste de las entradas y por las pausas de hidratación, que permitieron a las televisiones vender más publicidad.

Además, se critica la retransmisión de un espectáculo de medio tiempo en la final, que podría alargar el descanso a 30 minutos, cuando el reglamento solo permite 15.