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Parece que a la FIFA no le preocupa lo ocurrido en el Mundial 2026. Según un informe periodístico, el organismo planea repetir en el Mundial 2030, que se celebrará en Marruecos, España y Portugal, una medida que generó una gran polémica.

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La FIFA aprobó dos pausas obligatorias de hidratación, de unos tres minutos cada una, en todos los partidos del Mundial (la primera en torno al minuto 22 y la segunda en torno al minuto 67).

Un gran número de entrenadores y futbolistas consideró que estas interrupciones convierten un partido de fútbol de dos partes en cuatro y acaban con el impulso del equipo dominante o lanzado al ataque.

Algunos dirigentes señalaron que podrían dar a las selecciones más débiles la oportunidad de recuperar el aliento y reorganizarse, algo parecido al «tiempo muerto» de otros deportes.

Según el diario The Guardian, la FIFA contempla la posibilidad de utilizar las pausas de hidratación en el Mundial 2030 y las ha incluido en un paquete enviado a los posibles operadores de televisión.

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Los documentos de la licitación remitidos a las cadenas incluyen una cláusula que hace referencia a la posibilidad de utilizar estas pausas de tres minutos, aunque no se ha confirmado ni se ha tomado ninguna decisión al respecto.

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Fuentes de la FIFA conocedoras de la situación, que hablaron bajo condición de anonimato para proteger sus relaciones, subrayaron la importancia de cubrir todos los aspectos en el proceso de licitación y aclararon que su inclusión en los documentos no garantiza que vayan a aplicarse.

Si se decidiera introducirlas en el torneo, que organizarán España, Portugal y Marruecos, además de los partidos que se disputarán también en Argentina, Paraguay y Uruguay para celebrar el centenario del Mundial, tendrían que pasar por un proceso de aprobación.

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Más ingresos publicitarios

Las pausas de hidratación se aplicaron de forma específica en el Mundial masculino de Estados Unidos, México y Canadá a principios de este año.

Esto permitió a las cadenas vender publicidad durante esos minutos. Fox, emisora en exclusiva del torneo en Estados Unidos, informó de «un aumento de 640 millones de dólares, o del 60 %, en publicidad».

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Sus cuentas del trimestre cerrado el 30 de septiembre añadían que este fuerte crecimiento se debió «principalmente a la programación deportiva del Mundial masculino de fútbol y al aumento de las tarifas, compensado en parte por el calendario de partidos de la NFL y por unas audiencias más bajas».

Aunque algunos de los estadios utilizados en Estados Unidos durante el verano estaban climatizados, la FIFA quiso proteger la integridad de la competición imponiendo las pausas en los 104 partidos.

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En octubre, la FIFA abrió el proceso de licitación de los derechos de retransmisión de los Mundiales de 2030 y 2034 en Estados Unidos y Puerto Rico, con un plazo para que los operadores interesados presentaran sus ofertas hasta las 12:00 (hora del este de Estados Unidos) del 19 de noviembre.

La FIFA ya había recurrido a las pausas de refresco de forma irregular antes de adoptarlas plenamente en el Mundial 2026, pese a que 31 de los 104 partidos se jugaron en estadios climatizados, después de que las altas temperaturas obligaran a detener alrededor del 60 % de los partidos del Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos.

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La FIFA explicó que la medida pretende proteger la integridad del Mundial garantizando que todos los partidos se disputen en las mismas condiciones, aunque también supone importantes beneficios comerciales para las cadenas.

The Hollywood Reporter publicó el pasado verano que las pausas de hidratación generaban entre 2 y 9 millones de dólares en ingresos publicitarios por partido, lo que llevó a afirmar que Fox habría obtenido unos 250 millones de dólares.

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Los ingresos publicitarios totales de Fox por el torneo ascendieron a 835 millones de dólares, según Guideline, empresa especializada en el análisis de ventas de medios, casi el doble de los 485 millones de dólares que pagó a la FIFA por los derechos.

Derechos más caros para el Mundial 2030

La FIFA no obtuvo beneficio económico el pasado verano, pero la expectativa de que se incluyan pausas de hidratación podría elevar los precios para 2030.

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Se espera que los derechos de retransmisión en Estados Unidos alcancen entre 1.500 y 2.000 millones de dólares (entre 1.140 y 1.520 millones de libras esterlinas) en una subasta en la que pujarán Netflix y todas las plataformas de streaming, junto a las cadenas de televisión tradicionales.

La FIFA declinó hacer comentarios al respecto.

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Cabe recordar que las pausas obligatorias de hidratación no se utilizarán en el Mundial femenino del próximo año en Brasil, ya que se prevén temperaturas más frescas que las registradas en muchas ciudades durante el torneo masculino de este año.