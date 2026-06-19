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Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

La FIFA premia a Amin Omar con el partido contra Argentina y anuncia los equipos arbitrales de Argelia y Jordania

Argentina vs Austria
Argentina
Austria
World Cup
Jordania vs Algeria
Jordania
Algeria
A. Omar
Argentina
Austria
EE. UU.
Jordania
Argelia
Egipto

La Comisión de Árbitros de la FIFA designó al equipo arbitral para el partido Argentina-Austria, de la segunda jornada del Grupo 10 del Mundial 2026.

El egipcio Amin Omar será el árbitro principal, asistido por sus compatriotas Mahmoud Abu al-Raghal y Ahmed Hossam Taha, mientras que el español Alejandro Hernández actuará como cuarto árbitro.

Omar ya debutó en la fase final del torneo dirigiendo el República Checa-Corea del Sur, con una actuación elogiada por aficionados y observadores.

Argentina, con Lionel Messi, lidera el Grupo 10 tras vencer 3-0 a Argelia en la primera jornada.

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Además, el martes se medirán Argelia y Jordania, con arbitraje del esloveno Slavko Vinčić.

El esloveno Slavko Ventić será el árbitro principal, asistido por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačić, mientras que el jamaicano Oshan Nation actuará como cuarto árbitro.

Ambos equipos buscan resarcirse: Argelia perdió 0-3 con Argentina y Jordania 1-3 con Austria, por lo que el choque es clave para sus aspiraciones de clasificación.

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