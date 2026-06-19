La FIFA premia a Amin Omar con el partido contra Argentina y anuncia los equipos arbitrales de Argelia y Jordania

La Comisión de Árbitros de la FIFA designó al equipo arbitral para el partido Argentina-Austria, de la segunda jornada del Grupo 10 del Mundial 2026.

El egipcio Amin Omar será el árbitro principal, asistido por sus compatriotas Mahmoud Abu al-Raghal y Ahmed Hossam Taha, mientras que el español Alejandro Hernández actuará como cuarto árbitro.

Omar ya debutó en la fase final del torneo dirigiendo el República Checa-Corea del Sur, con una actuación elogiada por aficionados y observadores.

Argentina, con Lionel Messi, lidera el Grupo 10 tras vencer 3-0 a Argelia en la primera jornada.



Además, el martes se medirán Argelia y Jordania, con arbitraje del esloveno Slavko Vinčić.

El esloveno Slavko Ventić será el árbitro principal, asistido por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačić, mientras que el jamaicano Oshan Nation actuará como cuarto árbitro.

Ambos equipos buscan resarcirse: Argelia perdió 0-3 con Argentina y Jordania 1-3 con Austria, por lo que el choque es clave para sus aspiraciones de clasificación.