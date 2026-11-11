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La FIFA podría perder su exención fiscal en Estados Unidos después de que se presentara una denuncia que pide investigar las afirmaciones de que una persona de su nómina trabajó a título particular encargándose de las tareas domésticas de Gianni Infantino en Miami. El organismo rector del fútbol mundial insiste en que su presidente paga personalmente a todo el personal doméstico y ha acusado a sus críticos de intentar socavar su posición.

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Piden al IRS que investigue las denuncias sobre el servicio doméstico de Infantino

Se ha presentado una denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) para solicitar que investigue las acusaciones de que una persona incluida en la nómina de la FIFA trabajaba de forma privada en el servicio doméstico de Infantino. Si el IRS investiga y confirma las acusaciones, la FIFA podría perder su condición de entidad exenta de impuestos en el país.

La denuncia, a la que ha tenido acceso The Guardian y que está respaldada por varios documentos, afirma que una persona «realizó tareas domésticas exclusivamente para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su esposa, Leena Infantino, en su residencia de Miami, mientras recibía una remuneración o prestaciones a través de una entidad afiliada a la FIFA».

La denuncia acusa a la FIFA de abusar de su condición de entidad exenta de impuestos

La FIFA tiene en Estados Unidos la condición de entidad 501(c)(4), una categoría para organizaciones «creadas para promover el bienestar de la comunidad con fines benéficos, educativos o recreativos». La denuncia, presentada por el abogado de inmigración de Washington D. C. Abed Ayoub, sostiene que «los altos cargos, actuando en el ejercicio de sus funciones y en nombre de la FIFA, han abusado de la condición de entidad exenta de impuestos».

Añade: «Si se utilizaron fondos o recursos de la organización para pagar servicios que beneficiaban al hogar de un dirigente, ese acuerdo plantea serias dudas sobre el beneficio privado, la información financiera, la remuneración y la gobernanza. Los documentos también plantean dudas sobre la exactitud de la información consignada en los registros laborales, de nóminas, fiscales y de inmigración. Pedimos a las agencias que investiguen los registros pertinentes y determinen qué ocurrió».

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La FIFA insiste en que Infantino paga personalmente al personal doméstico

La FIFA ha rechazado las acusaciones. Un portavoz declaró: «Los asuntos relacionados con la vida personal y familiar del presidente de la FIFA son privados; sin embargo, para evitar cualquier duda, el presidente de la FIFA paga personalmente los gastos de cualquier empleado doméstico».

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El organismo rector también criticó la cobertura informativa y añadió: «Instamos a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad. Como afirmó la FIFA en agosto, es evidente que algunas personas mantienen un esfuerzo concertado para socavar a la FIFA y a su presidente. La FIFA acepta el escrutinio legítimo. Pero el escrutinio no da licencia para amplificar acusaciones falsas. Cuando una información sea inexacta o engañosa, la FIFA seguirá rebatiéndola de forma directa y enérgica».

Qué pasará ahora con la FIFA e Infantino

Si el IRS tramita la denuncia, el proceso probablemente llevaría meses. Los resultados de este tipo de investigaciones rara vez se publican, aunque cualquier medida adoptada se haría pública.

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La presión también aumenta en Washington tras los avances de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato. Un portavoz del representante Jamie Raskin afirmó que la comisión de Justicia de la Cámara de Representantes «está examinando de cerca esos acontecimientos».