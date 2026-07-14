La FIFA planea abrir expedientes disciplinarios a varios jugadores y entrenadores que criticaron a los árbitros en el Mundial 2026, y decidirá tras el torneo.

Según «The Athletic», la FIFA ha aplazado las sanciones pese a la polémica arbitral en los cruces eliminatorios.

Decisiones pendientes tras el final del Mundial

La FIFA se ha negado a comentar sobre investigaciones en curso, pero las fuentes aseguran que las sanciones se impondrán tras el torneo.

Cualquier sanción se basará en los informes de árbitros y observadores, así como en el resto de pruebas de cada caso.

Este enfoque no es nuevo: la FIFA ya aplazó sanciones contra varias federaciones tras el Mundial 2022.

Tuchel critica el arbitraje del Inglaterra-México

Entre los principales críticos del arbitraje se encuentra el alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, quien arremetió contra la actuación del árbitro australiano Ali Reza Faghani tras el partido contra México en octavos de final, en el que fue expulsado el defensa Jarell Quansah.

Tuchel afirmó que la actuación del árbitro «no fue lo suficientemente buena», al considerar que tomaba decisiones inconsistentes y poco fiables, y también criticó la actuación de los árbitros asistentes con los equipos técnicos fuera del área técnica.

Hossam Hassan cuestiona la influencia de las presiones sobre el árbitro.

Tras la derrota de Egipto ante Argentina en octavos, el seleccionador Hossam Hassan criticó al árbitro francés François Litxer.

El técnico egipcio afirmó que su equipo fue superior, pero sugirió que las presiones previas de la delegación argentina condicionaron las decisiones del árbitro.

Mostafa «Zico», delantero egipcio, añadió que las decisiones arbitrales anularon el esfuerzo de su equipo y que el torneo «se inclina a favor de Argentina».

Akangji se suma a las críticas

Las críticas no se limitaron a Egipto: el suizo Manuel Akanji también cuestionó el arbitraje tras perder contra Argentina en cuartos.

El defensa suizo afirmó que el árbitro portugués João Penheiro favorecía a Argentina y que nunca había vivido un partido con tanta parcialidad.

Colina defiende a los árbitros del torneo

El presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, el italiano Pierluigi Collina, rechazó las acusaciones de influencia o parcialidad.

Aseguró que la imparcialidad de los árbitros del Mundial «no puede ponerse en duda» y advirtió que tales acusaciones exponen a los colegiados y a sus familias a amenazas, algo inaceptable.