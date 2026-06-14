La FIFA lo reconoce: se produjo un fallo técnico durante el penalti de Suiza contra Catar

La FIFA se pronunció sobre el penalti que dio el primer gol a Suiza ante Catar en la primera jornada del Mundial 2026.

Según el diario español «AS», la FIFA emitió un comunicado para aclarar el penalti señalado a Suiza ante Catar, en el que hubo un posible fuera de juego no señalado y las líneas de fuera de juego no aparecieron en la pantalla.

La FIFA admitió que un fallo técnico impidió mostrar las líneas de fuera de juego en pantalla, lo que generó críticas.

La FIFA declaró: «Durante el partido entre Catar y Suiza en la zona de la Bahía de San Francisco, un breve fallo técnico impidió la generación de las animaciones gráficas de fuera de juego antes del penalti concedido a Suiza en el minuto 14».

El problema se resolvió de inmediato y la tecnología de vídeo confirmó que no había fuera de juego.

Y concluyó: «Las líneas utilizadas por la tecnología de vídeo para verificar la posición de los jugadores implicados no mostraron que el delantero se encontrara en posición de fuera de juego en ninguna de las dos situaciones que precedieron directamente a la decisión del penalti».

El exfutbolista inglés Gary Neville criticó a la FIFA por el fallo tecnológico que impidió anular el penalti, señalando: «¿Por qué la FIFA no nos muestra la información en un momento en el que ya sufre tanta falta de confianza? Esto es una dictadura: la idea de que se queden con esos datos internamente y no los muestren a la afición es una auténtica tontería».