La FIFA interviene para salvar la final del Mundial de la «influencia tóxica» de Canadá

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España, programada para el domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey, está en alerta ambiental. Los organizadores vigilan la nube de humo denso procedente de los incendios forestales de Canadá, que cubre parte de Estados Unidos.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Copa del Mundo en la Casa Blanca, confirmó que la contaminación atmosférica en Nueva York y Nueva Jersey, donde se jugará la final, ha alcanzado niveles peligrosos que podrían afectar a jugadores y aficionados.

«Se ha mantenido un debate serio sobre este asunto», declaró Giuliani en una rueda de prensa celebrada en la sede de la FIFA. «Contamos con un representante del Servicio Meteorológico Nacional que se encuentra de forma permanente en la sede de la FIFA, y estamos siguiendo la evolución de la calidad del aire minuto a minuto».

La advertencia llega 48 horas antes del histórico duelo entre la vigente campeona, Argentina —que accede a la final por segunda vez consecutiva tras remontar un gol en contra y ganar 2-1 en semifinales—, y España, finalista por segunda ocasión tras su título en 2010.

De momento la FIFA no ha decidido aplazar ni trasladar el encuentro, aunque el comité organizador estudia todas las opciones, incluidos protocolos para mejorar la calidad del aire y proteger a jugadores y aficionados.