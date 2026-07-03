La FIFA justificó la anulación del gol de Croacia en el último minuto, que habría empatado el partido contra Portugal en los dieciseisavos del Mundial.

Portugal ganó 2-1 y avanzó a octavos tras un duelo lleno de ocasiones.

Croacia pensó que había empatado cuando Josko Gvardiol marcó en el 139’, pero el VAR lo anuló.

Sin embargo, el VAR anuló el tanto tras detectar, mediante el chip del balón, un ligero toque de Igor Matanović durante la jugada. mientras su compañero Mario Pašalić estaba en fuera de juego, por lo que se anuló el gol y Portugal ganó 2-1.

La FIFA confirmó en un comunicado: «Gracias a la tecnología del balón conectado “Trionda” de Adidas, se comprobó que el balón tocó al jugador croata número 20, Igor Matanović, durante la jugada de ataque ante Portugal, lo que permitió al equipo arbitral determinar con precisión el fuera de juego y anular el gol».

El balón Trionda, con sensores IMU, detecta los roces más sutiles, datos que se muestran a los espectadores durante la retransmisión en forma de gráfico de pulsos y que ofrecen a los árbitros información precisa para tomar decisiones rápidas y acertadas».